Gutui, doar din export! Piețar: abia avem de poftă

Pagubă în recolta de gutui. După ce fructele de vară au fost doar pe gustate, acum, nici gutuile nu se găsesc cu ușurință. În magazinele mari lădițele sunt pline de fructe galbene, însă, și prețul și gustul țin departe cumpărătorii.

“Gutuile amărui cu puf galben ca de pui”, sunt doar de povestit celor mici. Recolta scade la la an la an din cauza alternanței de temperatură. În Stațiunea Pomicolă fructele din pomi pot fi numărate pe degetele de la o mână semn că nici anul acesta gutuilor nu le-a mers bine. Conducerea unității susține că probleme au fost încă de la formarea fructului. „Deși am avut o înflorile și o legare bună, când fructul era de măsura unei alune, au scăzut temperaturile și odată cu ele au căzut și fructele. Anul acesta sunt probleme foarte mari cu recolta în sensul că nu există nici măcar o gutuie. Intenționăm să intreținem plantația și sperăm ca anul viitor să producem și ce nu s-a produs anul acesta. În anii trecuți am realizat și producții de peste 12 tone la hectar. Vremea nefavorabilă a compromis producția de fructe. Probleme sunt peste tot, nu doar în stațiunea noastră. Sunt zone unde mai există fructe dar nu la nivelul scontat. Poate în gospodării există pomi care au câteva fructe ,însă, nu putem vorbi de recolte bogate”, susține Ion Călinoiu, directorul Stațiunii Pomicole.

La piață nu, în magazine da!

În piață, pe tarabe, vânzătorii stau lângă două- trei fructe. Dacă merele și perele pot fi văzute la culoare, de gutui nici nu se pune problema. Agricultorii susțin că nici de poftă nu au fost în pomi.” De unde gutui mamă? Au fost câteva și au picat. Nu avem nici de gustat dar să mai și vindem. Nu se mai face nimic, nici stropite nici bio, cum zic unii! E păcat că sunt sănătoase dar ce să facem, nu avem de unde!”, susține o doamnă care vinde fructe în Piața Centrală din Târgu Jiu.

În supermarket kilogramul de gutui pornește de la 7 lei.