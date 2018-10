În acest weekend ’’se dau ceasurile înapoi’’. Cum va fi afectat mersul trenurilor

În ciuda controverselor din UE cu privire la schimbarea orei și trecerea de la ora de vară la cea de iarnă și invers, lucrurile rămân neschimbate. În ultimul weekend al lunii octombrie, trecem la ora de iarnă. În noaptea de 27 spre 28 octombrie, vom da ceasul cu o oră înapoi. Astfel, se face trecerea la ora de iarnă, când ora 04:00 devine ora 03:00. Vom dormi o oră în plus.

Următoarea schimbare a orei va fi în 21 martie 2019, când trecem la ora de vară. Dincolo de efecte economice majore, trecerea la ora de iarnă aduce cu sine efecte asupra organismului. Potrivit avertizărilor specialiștilor în domeniu, această schimbare ne face mai irascibili și poate determina insomnii și stres. Medicii sunt de părere că oamenii au nevoie de o săptămână pentru a se obișnui cu schimbarea.

Mersul trenurilor nu se modifică în urma trecerii la ora de iarnă, în noaptea de sâmbătă spre duminică, informează CFR Călători.

“CFR Călători informează că, începând din 28 octombrie 2018, în activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora Europei Orientale, ora 4 AM devenind ora 3 AM. Trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare. În noaptea 27/28 octombrie 2018, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinaţie”, precizează sursa citată.

Potrivit CFR Călători, având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeaşi zi, de 28 octombrie 2018, între staţiile de frontieră cu Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Ucraina, trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare.