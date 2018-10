Lansare de carte la Peștișani în prezența actorului Dan Puric și a jurnalistului Grigore Cartianu

O lansare de carte specială a avut loc, în urmă cu câteva zile, la sediul Obștii din localitatea Peștișani. La manifestare au fost prezenți cunoscutul scriitor și actor Dan Puric, jurnalistul Grigore Cartianu, dar și autoritățile locale și oameni apreciați în comunitate. Sergiu Mischie, fost deținut politic, unul dintre puținii în viață din județul Gorj, și-a lansat cartea „Strigătul“, apărută sub editura „Compania Dan Puric“.

Sergiu Mischie a primit din partea Obștii Peștișani o diplomă de excelență și o plachetă pentru promovarea spiritului patriotic și al demnității umane. „Prezența d-voastră aici sunt pentru mine bogății imense. Cel care m-a susținut cu privirea la editarea și tipărirea acestei cărți este distinsul domn Dan Puric. Au murit în pușcării peste 200.000 de deținuți politici. Acum două luni l-am pierdut pe unul dintre cei mai buni prieteni, Neculae Stancu. Mulțumesc familiei mele pentru sprijin. Dacă nu ne implicăm, va fi foarte greu. Dacă suntem pasivi, atunci suntem complici“, a spus Sergiu Mischie.

Dan Puric: „Citind această carte îți recucerești demnitatea“

Dan Puric a vorbit despre Sergiu Mischie și despre cartea pe care acesta a scris-o, subliniind caracterul puternic al autorului: „M-a sunat domnul Sergiu Mischie în vară și mi-a spus că mai are o carte. Când te întâlnești cu om de o anumită calitate rămâne o dâră de lumină, când te întâlnești cu o jigodie se stinge lumina. Sunt niște pagini de literatură a la Marin Preda, din viața satului, excepționale. Am citit cartea cu pixul în mână pentru că am și scris prefața și nu înțeleg cum a încăput într-un asemenea om atâta suferință și atâta regenerare din suferință. (…) În drum spre dumneavoastră mi-am adus aminte de un discurs de-al lui Nicolae Iorga despre libertatea țărănească, iar dumneavoastră sunteți expresia libertății țărănești, care nu ține cont de Constituție, și cred că dumneavoastră ați ținut țara.(…) Cartea emană foarte multă libertate, iar domnul Mischie este dacul liber, care emană o forță. (…) Cartea nu doar că reprezintă o informație necesară pentru istorici este ceea ce se numește capital de putere. Citind această carte îți recucerești demnitatea“.

„Oameni ca domnul Mischie sunt rari“

Jurnalistul Grigore Cartianu a prezentat succint ce a însemnat teroare comunistă: „Gulagul sovietic din România din anii 1946-1947 și până în 1964, când pușcăriile au fost pline de deținuți politici a fost o perioadă neagră fără egal din istoria României. Niciodată nu au pătimit și nu au murit atâția români câți au fost sub ocupația sovietică. Țara aceasta a fost decapitată, iar elitele au fost decimate pe toate palierele. Domnul Mischie se extrage de acolo, pentru că avea 17 ani atunci când a fost arestat“.

Primarul comunei Peștișani, Cosmin Pigui, a arătat că Sergiu Mischie este un patriot adevărat: „Oameni ca domnul Mischie sunt rari și din ce în ce mai rari. Pe lângă suferința dumnealui și munca pe care a depus-o, trebuie apreciat că a rămas același patriot adevărat, același luptător care nu s-a îndoit în fața problemelor, ci s-a întărit“.

Sergiu Mischie a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare şi aceeaşi perioadă de interdicţie socială. Gorjeanul a fost închis timp de un an şi două luni, pentru că a beneficiat de un decret de graţiere. Sergiu Mischie a fost supus la torturi cumplite în închisoare. Acesta a reuşit să supravieţuiască celor zece tipuri de torturi la care la a fost supus.