Legea Muntelui, multiple facilități pentru producătorii din zona montană

Noua Lege a Muntelui a fost dezbătută recent și în județul Gorj. Directorul Direcţiei pentru Agricultură Gorj, Dan Tănăsescu, a declarat că au fost invitaţi 12 primari din localităţi care se încadrează în această legele. Dezbaterea a vizat localităţile din județul Gorj, zona montană și submontană, Retezat-Godeanu.

Discuţiile s-au axat pe prezentarea legii şi în 90 de zile vor apărea normele de aplicare. Edilii au venit cu sugestii care vor fi transmise mai apoi Ministerului Agriculturii, urmând a fi înfiinţată şi Agenţia Zonelor Montane. ”Sâmbătă 26 septembrie, am convocat cei 12 primari care sunt implicați direct în Legea 197 apărută în 20 iulie 2018, respectiv Legea Muntelui. Aceștia sunt primarii localităților din partea de nord a județului. Am ținut să facem o informare, o dezbatere a acestei legi, cu acești primari, pentru că în 90 de zile urmează să apară normele de aplicare. Se va face și Agenția Zonei montane, se reorganizează. Am ținut să afăm și părerea acestor edili de localități. Câțiva dintre ei au luat cuvântul, ne-am notat unele sugestii, niște propuneri pe care o să le înaintăm Ministerului Agriculturii și Dezoltării Rurale ” a declarat Directorul Direcţiei pentru Agricultură Gorj, Dan Tănăsescu.

Vor fi alocate fonduri pentru dezvoltarea activităților

Noua lege vine în sprijinul localităţilor montane, unde vor fi alocate fonduri pentru dezvoltarea unor activităţi precum eliberarea de certificate de producător sau de produs montan. Şeful Direcţiei Agricole Gorj, Dan Tănăsescu, susține că în județ există deja un producător de dulceaţă de trandafir în zona Tismana, iar, din rezultatele preliminare, acesta este foarte aproape să obţină certificatul respectiv. ”Această lege vine în sprijinul acestor localități, din toate punctele de vedere, adică o să-i ajute enorm. În decurs de 10 ani Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va aloca 1 miliard, de la bugetul de stat, pentru dezoltarea anumitor activități. Dintre acestea vreau să vă enumăr câteva: sprijinirea producătorilor pentru obținerea de certificare de produs montan, produs tradițional și produs ecologic. În acest sens avem și noi în județul Gorj, la Tismana, un producător care produce dulceață de trandafiri, sirop de afine, dulceață de mure. Acestea au fost trimise la agenție iar prima dată au fost respinse, din analize a ieșit o cantitatea prea mare de zahăr. Am încercat iar și le-am trimis iar pentru analize la București, iar acum așteptăm Ok-ul din partea organelor de specialitate”.

Legea Muntelui va susţine tinerele familii

Totodată, Legea Muntelui va susţine tinerele familii care vor dori să se instaleze în zonele montane. Acestea vor fi scutite de impozitul pe venit chiar şi cinci ani, vor încasa prime de instalare. Vor beneficia de sprijin financiar şi anumite categorii profesionale agricole care se vor instala în localităţi montane, după cum a menţionat Dan Tănăsescu, directorul Direcției Agricole Gorj. ”O altă facilitate importantă este atragerea familiilor tinere în zonele montane, care-și crează gospodării și cresc animale, sunt scutite de impozitul agricol și de impozitul pe veniturile realizate din agricultură timp de cinci ani de la înființare și 50% din venituri în următorii ani pe perioada existenței titularului. Specialiștii agricoli, medicii, profesorii, care se retrag în zona montană, dacă se stabilesc în aceste zone de munte vor primi o primă de instalare și un sprijin financiar pentru cumpărarea și construirea de locuințe”.