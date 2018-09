Lemne de foc la preţ redus! Le comercializează Direcţia Silvică Gorj

Gorjeni sunt rugaţi cu lemne de foc la preţ redus. Ocoalele Silvice de pe raza judeţului Gorj au scos la vânzare principala materie primă pentru încălzirea locuinţelor. Totodată, conducerea Direcţiei Silvice anunţă că angajaţii unităţi efectuează marcaje la cerere.

Spre deosebire de alţi ani când lemnele din pădurile ce aparţin Ocoalelor silvice de la nivelul judeţului se dădeau cu intervenţii, în acest an pădurari roagă populaţia să cumpere materia pentru încălzirea locuinţelor. Preţurile sunt pe buzunarul fiecăruia sumele pornind de la 250 lei/mc. “Direcția Silvică Gorj, prin cele 11 Ocoale Silvice de pe raza județului, vinde lemn de foc către populație și lemn de lucru cu diametrul la capătul gros sub 24. Este vorba despre vânzare directă, fără licitație. Din punctul nostru de vedere, avem stoc la fiecare Ocol. Persoanele care doresc să achiziționeze lemn de foc pentru sezonul rece pot să se adreseze Ocoalelor Silvice. Prețurile sunt accesibile, cu coate că am văzut în presă că s-a mai speculat că se vinde lemn la 450 de lei de către Direcția Silvică. Nu există așa ceva! Prețul mediu este undeva la 250-260 de lei pe metrul cub la drum auto. Nu sunt probleme din punctul nostru de vedere în ceea ce privește aceste acțiuni de vânzare a materialului lemnos către populație. Sunt și solicitări din partea populației. De asemenea, derulăm o amplă acțiune de marcare la proprietarii de păduri și la vegetația din afara fondului forestier. Sunt cereri la fiecare Ocol, iar oamenii noștri onorează aceste cereri”, a declarat directorul Direcţiei Silvice Ovidiu Cârstoc.