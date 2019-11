„Mamă și fiu” la CJPCT Gorj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj găzduiește în această săptămână două expoziții importante. Lucrările au în prim plan munca unor artiști cunoscuți pentru pasiunea lor pentru frumos. Evenimentele sunt programate pentru zilele de 14 respectiv 16 noiembrie.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj vă invită în această săptămână la vernisarea a două expoziții. Prima are loc joi 14 noiembrie 2019 începând cu ora 17.00 în sala „Constantin Iliescu” a Consiliului Județean Vâlcea. “La trecutu-ți mare, mare viitor” este o retrospectivă GORJFEST la sărbătoarea Marii Uniri organizată în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea. Curatorul expoziției Teodor Dădălău spune că a ales unele dintre cele mai reprezentative lucrări ale artiștilor prezenți la edițiile anterioare ale GORJFEST: Santiago Polo din Spania, Bernardo Federico Neumann din Argentina, Gila Miller din Israel, Liliana Galor din Israel, Schifos Victoria din Republica Moldova și Despina Ciuncanu din Italia, transmit reprezentanții CJPCT Gorj

Creații de familie

„Mamă și fiu” este a doua expoziție pe care Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj o organizează săptămâna aceasta, sâmbătă 16 noiembrie 2019 la sala Florin Isuf începând cu ora 12.00. Oara Larisa Mutu și Ioan Mihail Mutu sunt cei care expun. Cei doi nu sunt la prima expoziție și expun la Târgu Jiu peste 20 de tablouri pe pânză, folosind tehnici mixte. Mutu Ioan Mihail este elev în clasa a VI-a a la Colegiul Național ,,Traian,, din Drobeta Turnu Severin. A început sa deseneze și să picteze de când a putut să țină ceva în mânuță, iar pe pereții casei de la un an și jumătate. De la vârsta de 3 ani si pana la 12 ani a participat la manifestarea ,,Arte mici,, organizată de Florin Preda Dochinoiu, unde a fost premiat în fiecare an. Prima expoziție de grup la care a participat a fost cea organizată la Motru ,,Arte Mici,, când avea 3 ani. Au urmat expoziții de grup în Drobeta Turnu Severin cu elevi ai Liceului de Artă, expoziții organizate în municipiul Drobeta Turnu Severin la Palatul Culturii Teodor Costescu, Cetatea Medievală a Severinului, Galeria Crihala, în municipiul Motru și în municipiul Târgu Jiu. Mihai spune că pictează, desenează și modelează lutul pe tot felul de suporturi. Mama lui Mihai, Mutu Mindoiu Oara Larisa este artist plastic, membru UAP filiala Drobeta Turnu Severin, absolventă a Universității de Artă din Cluj, are peste 40 de expoziții personale și de grup.