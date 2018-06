Mii de pensionari gorjeni au primit cupoane greșite

Mii de pensionari gorjeni care primesc banii prin poştă au rămas perplecși atunci când au văzut cuponul, pentru că punctul de pensie avea o valoare de 9.000 de lei, faţă de 1.000 de lei cât ştiau oamenii că este. „Am primit cuponul şi am văzut că era trecută suma de 9.000 de lei la valoarea punctului. Am fost puţin şocat. Nu am ştiut ce se întâmplă. Am mers la Casa de Pensii să cer lămuriri“, a spus Ion Popescu, de 58 de ani, fost miner.

În rest, drepturile băneşti erau trecute în mod corect. Uimiţi, oamenii au mers la Casa Judeţeană de Pensii Gorj, de unde au aflat că a fost o greşeală.

„S-a făcut o eroare de imprimare“

Maria Udroiu, şef Serviciu Prestaţii şi Pensii Internaţionale de la Casa Judeţeană de Pensii Gorj, a explicat , la o emisiune la Gorj Tv, că s-a făcut o greșeală: „Pentru cei care au pensiile pe card bancar, în momentul în care s-au tipărit cupoanele s-a produs o dereglare a utilajelor de tipărire. S-a făcut o eroare de imprimare. Pentru pensionarii care primesc banii prin Poştă Română nu au fost semnalate probleme. Am semnalat această problemă la Casa de Pensii de la Bucureşti. Cei care doresc să beneficieze de cuponul corect trebuie să vină la sediul nostru cu originalul şi li se vor retipări cupoanele. La sediul central există o Direcţie de plată care imprimă cupoanele“.

Greşeala s-a făcut doar în luna iunie

Toţi pensionarii care iau banii pe card au primit cupoanele greşite, cei care primesc drepturile prin Posta Română nu au întâmpinat probleme. „Drepturile de pensie sunt inscripţionate în mod corect. Doar în luna iunie s-a întâmplat acest fenomen“, a mai precizat Maria Udroiu.