Oltenia Film Festival, în curând, la Târgu Jiu

Viceprimarul Municipiului Târgu Jiu Adrian Tudor vrea să pună pe picioare un nou proiect artistic. Alesul are în plan să realizeze, în orașul lui Brâncuși, un Festival de Film. OFF – Oltenia Film Festival ar urma să prindă contur în perioada următoare, nume importante ale domeniului cinematografic punând umărul la realizarea acestui nou obiectiv.

După ce a adus Caravana TIFF în fața publicului târgujian, Adrian Tudor vrea ca Târgu Jiul să aibă propriul Festiva de Film. Alesul își dorește ca orașul să devină model de referință pentru un astfel de eveniment desfășurat la nivelul regiunii Oltenia. Tudor vorbește despre un proiect măreț care vine să atragă publicul larg în Târgu Jiu. „Analizând agenda culturală a Olteniei, constatăm că nu există un festival de film care să atragă turiștii care urmăresc astfel de evenimente. Și, pentru asta intenționez să propun organizare unui Festival de Film –Oltenia Film Festiva, să se intituleze simplu OFF, care să aibă capitala la Târgu Jiu dar care să se deruleze și în alte orașe din Oltenia. Am purtat discuții și continui să dezbat proiectul cu personalități din lumea filmului, critici care pot să garanteze că proiectul va fi unul reușit”, susține viceprimarul Municipiului Târgu Jiu.

Locație

În ceea ce privește desfășurarea evenimentelor, alesul are în plan mai multe locații din oraș. Publicul pasionat va avea chiar și acces gratuit la filme. „Ca și locație trebuie să folosim, în special, Sala Cinematografului Sergiu Nicolaescu. Putem să implicăm și centrul comercial care are șase săli de cinema, dar, îmi doresc și proiecții în aer liber pentru că trebuie să oferim un acces gratuit la cultură. În urmă cu doi ani am adus la Târgu Jiu Caravana TIFF și a fost bine primit proiectul chiar dacă într-o seară ploaia ne-a încurcat, am văzut că publicul a rămas pe scaune pentru a vedea filmul respectiv”, a mai declarat Adrian Tudor.