Pediculoză în şcolile din Gorj. Farmacist: Am epuizat stocurile de medicamente

Începutul de an înseamnă şi controale în şcoli, iar controalele scot în evidență problemele cu care se confruntă elevii. Ca şi în alţi ani inspecţiile la clasă scot la iveală pe lângă boli specifice sezonului, cazuri de pediculoză.

“Ca la oricare început de an școlar, se efectuează un triaj epidemiologic care atestă starea de sănătate a copiilor care intră în colectivități. Sunt verificați încă din prima zi de școală, iar medicii și asistenții școlari ne transmit nouă situațiile cu ceea ce găsesc în teritoriu. Mă refer la pediculoză, viroze sau alte afecțiuni pe care copiii le au la început de an și trebuie declarate. Recomandarea noastră este ca micuții să nu fie duși în colectivitatea dacă sunt bolnavi, pentru că îi îmbolnăvesc și pe ceilalți colegi ai lor. Din experiența anilor trecuți, pot spune că am avut probleme și în județ, dar și în municipiul Târgu Jiu sau alte localități urbane. A fost cam egalitate ca număr în ceea ce privește localitățile urbane și cele rurale. În ultimii ani, cazurile au fost din ce în ce mai puține. Colegilor care depistează astfel de cazuri li se dau și soluții pentru a le putea folosi”, a declarat purtătorul de cuvânt al DSP Gorj Elena Pițian.

Soluții epuizate în farmacii

Până să primească prin intermediul DSP soluțiile care țin păduchii departe de părul micuților părinții apelează la farmacii. Stocurile medicamentelor împotriva pediculozei au scăzut din primele zile de școală semn că odată intrați în colectivitate cei mici sunt supuși unor riscuri. Mai avem doar trei doze de soluție. Tratamentul contă în trei doze cu aplicare. Au fost solicitări din partea părinților care s-au plâns că cei mici au probleme în acest sens. Putem să spunem că aproape am epuizat stocurile”, ne-a declarat un asistent farmacist.