Pensionare în rândul poliţiştilor gorjeni

Patru poliţişti gorjeni au dezbrăcat la sfârşitul săptămânii trecute uniforma pe care au purtat-o cu mândrie preţ de ani buni. Şeful Inspectoratului, comisar șef de poliţie Drăghiea Dumitru Decebal, şi-a exprimat recunoştinţa pentru profesionalismul, onoarea şi demnitatea de care aceştia au dat dovadă în întreaga lor carieră.

Vineri a fost o zi încărcată de emoţii la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, unde 4 poliţişti „au ieşit din rând”. După zeci de ani în care au făcut cinste uniformei de poliţist, cei 4 agenţi de poliţie, Asp Ghimpău Marian – Poliția Orașului Târgu Cărbunești, Asp Danciu Ion – Poliția Orașelor Bumbești Jiu și Novaci, Asp Moroșanu Cristian Nicolae – Poliția Mun. Târgu-Jiu, Asp Udrea Viorel Mihail – Poliția Mun. Târgu-Jiu, au predat ştafeta şi au trecut în rândul cadrelor militare în rezervă şi retragere.

“Dincolo de orice sacrificiu nerostit dar resimţit, dincolo de privaţiunile impuse de meseria pe care şi-au ales-o, cei 4 poliţişti şi-au îndeplinit misiunile demonstrând că sunt adevărate embleme ale devotamentului, fidelităţii şi echilibrului. Sunt oameni puternici, care nu au acceptat intimidarea, care cu o singură armură, Legea, au luptat pentru a găsi cele mai bune soluţii la fiecare provocare. Iar permanenta determinare în faţa oricărei provocări a constituit premisa unei cariere de succes.

Pentru toate realizările profesionale dar şi pentru modelul pe care-l reprezintă pentru colegii lor, şeful inspectoratului le-a înmânat diplome şi plachete de merit urându-le ca anii ce urmează să fie cât mai mulţi la număr, cu sănătate și bucurii, alături de cei dragi”, au comunicat reprezentanţii IPJ Gorj.

Marcați de intensitatea momentului, agenții de poliţie au ținut să precizeze:

„Este un moment emoționant, pentru că toţi cei care părăsim această profesie resimţim o tristețe din perspectiva faptului că ne despărțim de un colectiv de oameni minunați cu care am lucrat și am acumulat amintiri de tot felul și, cu siguranță, fiecare moment pe care l-am trăit în această profesie o să rămână ca o amintire plăcută. Nu am dori să schimbăm nimic din ceea ce am trăit, pentru că toate cele care au fost, ne-au făcut ceea ce suntem şi a fost un privilegiu de a vă fi avut colegi. A fost o onoare şi o demnitate pentru noi să slujim drapelul României, a fost o onoare şi o demnitate să fim poliţiști, a fost o onoare şi o demnitate să fim în aceeaşi echipă cu dumneavoastră”, au spus aceştia, plini de emotie.