Peste 100 de pachete cu rechizite împărțite de primărie

Municipalitatea a împărțit rechizite școlare pentru peste 100 de școlari ai căror părinți nu-și permit luxul de a fi pregătiți pentru începerea noului an școlar. Valoarea unui pachet a depăsit suma de 100 de lei, pe lângă ghiozdan copii primind și rechizitele necesare procesului educațional.

Peste 100 de pachete au fost împărțite de municipalitate elevilor din Târgu Jiu ce provin din familii cu o situație financiară defavorizată. Edilul Marcel Romanescu a fost cel care a înmânat ghiozdanul elevilor în speranța că în felul acesta copii vor avea acces la o educație aleasă. „Sper ca acțiunea derulată de Primăria Municipiului Târgu Jiu și Consiliul Local să fie benefică pentru voi și sper ca rezultatele pe care le veți obține în acest an școlar să ne determine să credem că am făcut un efort ca voi să aveți cele mai bune rezultate la școală. Mulțumesc DPPS și doamnei director Alina Toader pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat. A fost un efort, dar eu sunt convins că rezultatele voastre vor certifica faptul că tot ce facem în momentul de față pentru voi merită toate eforturile noastre. Avem de data aceasta un buget mult mai mare decât anul trecut, avem 109 solicitanți și rechizite pe măsură. Aveți ghiozdănele și tot ceea ce vă trebuie pentru a putea face performanță. Sper să vă încadrați și în proiectul de hotărâre din 2016, în care am aprobat acele sume pentru elevii cu merite deosebite. Vă doresc multă baftă și sănătate în anul școlar care începe luni”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Ghiozdane bine echipate

Spre deoasebire de anii trecuti, acum bugetul pus la bătaie de municipalitate pentru această acțiune a fost mult mai mare. 15 mii de lei s-au cheltuit pentru pachetele elevilor. În felul acesta, pe lângă ghiozdan, copii au primit și toate rechizitele necesare pentru parcurgerea anului școlar. „Anul acesta am avut bucuria să putem oferi 109 ghiozdane cu rechizite. Asta pentru că am avut un buget mai mare decât în anii precedenți, Primăria și Consiliul Local înțelegând necesitatea copiilor din familii cu o situație mai delicată de a primi șansa să aibă tot ce le trebuie pentru începutul anului școlar. Datorită faptului că am avut un buget bun, am putut să punem în ghiozdane lucruri de calitate și tot ce le trebuie copiilor: penar, caiete, acuarele, pensule, radieră și așa mai departe, toate adaptate categoriei de vârstă. Am avut copii de clasa zero până la liceu și am încercat să adaptăm conținutul fiecărui ghiozdan”, a declarat Alina Toader, director DPPS Târgu Jiu.