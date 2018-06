Peste 160 de premii oferite elevilor din Cîlnic

Edilul din Cîlnic le aduce din nou zâmbetul pe buze elevilor din comună. Pentru sfârşitul de an şcolar 2017-2018 acesta le-a pregătit o serie de surprize. Toţi cei care au primit premii şi menţiuni au fost premiaţi cu cărţi, în semn de apreciere.

Munca a peste 160 de elevi a fost răsplătită de primarul comunei Cîlnic. Acest eveniment ce are loc la sfarsşitul fiecărui an şcolar a devenit deja o tradiţie, atât pentru elevi cât şi pentru edil.

,, Consider că elevii merită să simtă că sunt apreciaţi pentru munca lor de peste an. În fiecare an primesc cu emoţie pachetele cu cărţi, care sunt potrivite pentru vârsta lor. Sunt cărţi de beletristică, pe care sper să le lectureze cu plăcere în vacanţa de vară”, a spus primarul Dumitru Vulpe.

Cei care au avut rezultate excepţionale la învăţătură, şi s-au clasat pe locul I, au primit un pachet cu patru cărţi. Cei care s-au situat pe al doilea loc au primit trei cărţi, pentru premiul al III-lea au fost oferite două cărţi, iar pentru menţiune a fost dăruită o singură carte.

„Avem pregătite 163 de pachete, pentru că sunt mulţi copii care au învăţat bine. Avem şi copiii cu media 10, pe care trebuie să îi încurajăm să fie la fel de buni şi în anii viitori”, a mai spus primarul din Cîlnic.