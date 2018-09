Pomii fructiferi au înflorit din nou. „Vestea este proastă“

În mai multe localități din județul Gorj, pomii fructiferi au înflorit pentru a doua oară în acest an. Neobișnuitul fenomen a fost înregistrat în localitățile deluroase, cum ar Bălănești, Scoarța sau Pojogeni.

Localnicii spun că nu au mai întâlnit așa ceva și că se așteaptă să fie o toamnă lungă. „Eu am 54 de ani, dar nu am mai văzut așa ceva. Au mai fost perioade când pomii înfloreau în timpul iernii, ca urmare a unor perioade mai călduroase, dar nu am văzut să se întâmple asta toamna. Este un semn că va fi o toamnă lungă, aşa se spunea din bătrâni. Este ceva nemaiîntâlnit ca atunci când toată lumea culege via, pomii sunt înfloriți”, a spus un localnic din comuna Scoarța.

„Fructe nu vor mai face acum“

Inginerul horticol Vasile Cochină, din comuna Bălăneşti, care are o plantație de pruni, menționează că înflorirea din această toamnă va afecta pomii în perioada anului viitor: „Este această situaţie, în primul rând, din cauza lipsei de producţie din anul în curs, acolo unde nu a fost producţie, cu toate că eu am văzut şi acolo unde a fost producţie. În al doilea rând sunt condiţiile excelente de climă, adică foarte multă apă, căldură, ale peridiocităţii de rodire. Nu este un fenomen îmbucurător pentru un pomicultor, pentru că florile, mugurii aceia care au diferenţiat şi s-au format flori nu vor mai face flori la anul. Vestea este proastă. Nu am urmărit cum este toamna în astfel de situaţii, dar poate să fie şi aşa, o toamnă lungă. Eu vă spun din ce este în carte, în tehnologii. Oricum, fructe nu vor mai face acum, în niciun caz”.