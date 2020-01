Primarul din Turburea vrea să strângă semnături pentru a stopa defrișările

Primarul comunei Turburea, din judeţul Gorj, este revoltat de tăierile masive de lemne din pădurile de pe raza localităţii, care se fac, în opinia sa, cu acordul pădurarilor și vrea să strângă semnături de la localnici pentru a stopa defrișările: „Voi strânge semnături de la oameni ca să oprim tăierile. O să merg la Instituţia Prefectului să anunţ acest lucru ca să găsim o soluţie. Mie nu mi se pare normal. Dacă în ultimii trei ani de zile s-au tăiat peste 8.000 de metri cubi din pădurile din Turburea. Mai tăiem încă doi – trei ani şi facem terenuri de fotbal în păduri. Am făcut nenumărate intervenţii. Se cară lemne într-o veselie“.

„Pe undeva lupul este pus paznic la oi“

Primarul Ion Bîrcă spune că, în mod normal, trebuie făcute igienizări, iar materialul lemnos să ajungă la localnicii din comună, şi nu la cei din alte zone. Acesta nu își explică modul în care pădurari au reușit să devină foarte bogați: „Turburea este o comună bogată care are 2.300 hectare de pădure, dar nu este normal ca aceste lemne care vin marcate de la Ocolul Silvic să plece în altă parte. Sunt de acord că trebuie făcute igienizări, iar materialu lemnos care rezultă din aceste acţiuni să fie dat cetăţenilor din comuna Turburea, nu să tăiem în masă şi să ne batem joc de pădurile din localitate. Un pădurar are rolul lui de a supraveghea, de a face pază, la un bun al nostru al statului român, nicidecum nu are dreptul să vândă lemne, să ducă cu tractorul, să îl văd non stop cu tractorul. Am avut o discuţie aprinsă şi cu cei de la Poliţie, pentru că nu o văd normal ca un pădurar să elibereze avizul de însoţire al lemnelor şi fără un bon fiscal, o factură fiscală. (…) Pădurarii sunt, în general, oameni bogaţi. Nu ştiu ce salarii au. Pe undeva lupul este pus paznic la oi“.

„Trec tot timpul pe stradă cu căruţele pline de lemne“

Edilul Ion Bîrcă susţine că tăierile se fac cu acordul şi sub protecţia pădurarilor din zonă, Nici poliţiştii nu iau vreo măsură pentru a combate tăierile: „Am sesizat poliţia şi sunt lucruri pe care nu le spun de acum, ci de patru – cinci ani, dar nu sunt luat în considerare. Dumnealor sunt mulţumiţi că au avizul de însoţire al mărfurilor şi nu-i întrebă de bonul fiscal şi de nimic. Sunt mai mulţi căruţaşi din comuna vecină, care trec tot timpul pe stradă cu căruţele pline de lemne. Oamenii aceştia au firme sau nu au firme. Se fac evaziuni fiscale în faţa poliţiştilor“.