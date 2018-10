Primarul Romanescu a donat sânge pentru a ajuta un rovinărean diagnosticat cu leucemie

Zeci de cetățeni din orașul Rovinari, dar și din alte zone ale județului, au venit, ieri, la Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Jiu. Aceștia au răspuns prezent la apelul de a veni în sprijinul unui consilier local din Rovinari, care a fost diagnosticat cu leucemie.

Alin Nelu Duță are nevoie de sânge pentru realizarea unei intervenții chirurgicale. Operația ar fi trebuit să aibă loc în urmă cu două zile, dar amânat din cauza lipsei de sânge. Printre donatori s-a numărat și primarul orașului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. „Mă simt foarte bine, din toate punctele de vedere, și fizic, și moral, pentru că am putut să fac un gest pentru un om care este în suferință și care așteaptă acest nu numai din partea mea. Mi-aș dori ca foarte mulți cetățeni din municipiul Târgu Jiu, și nu doar, să vină și să doneze. Am observat că astăzi au venit foarte multe persoane să doneze, dar m-aș bucura ca tot timpul să vină cetățeni pentru a-și ajuta semenii. Este și un moment mai neplăcut, dar când faci un astfel de gest nu te mai gândești la acest lucru. Am venit să donez sânge pentru cazul din Rovinari, dar sunt convins că, văzând câte persoane sunt la ușă, că o mare parte din sânge se va duce și către alte persoane care au nevoie de ajutor“, a precizat edilul șef al municipiului Târgu Jiu.

„Ne-am mobilizat pentru că are nevoie de sânge“

Ieri, la Centrul de Transfuzie Sanguină s-au înregistrat aproximativ 60 de donatori, în condițiile în care într-o zi obișnuită vin cel mult 20 de persoane. Vecinii și colegii Alin Nelu Duță s-au mobilizat și au venit în număr mare pentru a dona. „Am copilărit și pot să spun că am crescut sub ochii dânsului. Am venit să facem acest gest pentru dumnealui. Îi cunosc toată familia și știu că este un om foarte bun. A venit acest necaz dintr-o dată. A fost la nunta fratelui meu săptămâna trecută. Am înțeles că a fost la cumpărături și i-a venit rău. Atunci a aflat că suferă de această boală. Ne-am mobilizat pentru că are nevoie de sânge pentru realizarea unei intervenții chirurgicale la Spitalul Fundeni. Am vorbit cu soția dânsului și operația s-a amânat din cauza lipsei de sânge. Am înțeles că orice grupă de sânge este binevenită. Am venit din Rovinari peste 20 de persoane. Am făcut o mobilizare pe Facebook, imediat după ce am aflat vestea. Suntem cu părintele și cu câțiva consilieri locali“, a spus Geanina Cobzaru, vecină cu Alin Nelu Duță.