Producător agricol: “Ne fac pe față. Cred că ne termină de tot!”

Producătorii agricoli, supărați pe decizia Guvernului de a renunța la Programul “Tomata”. Dacă în 2020 au fost ciuntiți la bani, anul acesta micii agricultori au aflat că nu vor mai primi nimic. Nu sunt bani pentru continuarea acestui program, a transmis ministrul Agriculturii.

Subvențiile acordate de stat erau bune pentru mici agricultori care pe lângă valorificarea legumelor mai primeau ceva în plus. Oamenii susțin că sunt dezamăgiți de decizia Guvernului cu atât mai mult cu cât au investit în solarii pentru ca treaba să funcționeze. Un localnici din Mușetești a cheltuit câteva sute de mii de lei numai pe fertilizarea pământului. “Am o părere foarte proastă. Suntem beneficiari ai acestui program. Nu se face nimic pentru noi, producătorii mici. El a anunțat că o să vină cu alte grograme deși se pare că în ultimul timp nu se mai ține cu cuvânt cu nimic, doar promite și atât. Nu ne-a picat bine vestea. Nimeni nu o să mai pună roșii devreme și, acum, chiar o să vadă domnul ministru cum o să crească importul de roșii. Noi ieșeam în jurul datei de 15 mai. Noi am investit în solarii, pe 3 mii de metri pătrați, ne-am dus până în 100 de mii de lei. Noi am investit și în pâmânt, pentru că stăm în zonă de munte și a fost nevoie să investim. Ca să ajungi pe plus în agricultură durează.În județul Gorj nu putem să facem o cooperativă și e foarte greu să vindem. Dacă nu avem un depozit e greu și, atunci, e binevenit orice ajutor. Înțeleg că cele 88 de milioane de lei redistribuiți pentru agricultură nu o să-i mai dea și atunci rămâne să vedem despre ce noi programe vorbea ministrul”, a declarat Alin Toma din Mușetești.

Fentați la bani

Dezamăgiți de decizia Guvernului , agricultorii gorjeni susțin că pe viitor nu își vor mai bate capul cu programele lansate de la un an la altul. “Guvernanții ăștia, bravo lor pentru măsură! Anul trecut ne-au fentat pe față. Trebuia să ne dea 3000 de euro și ne-au dat cu aproape 1000 de euro mai puțin. Decât să ne ajute, mai greu ne îngroapă. Eu nu cred că o să mă mai înscriu în alte programe. E greu, ne omoară birocrația. În plus nu avem acces în supermarketuri. Nu investesc într-un depozit, nu îi interesează. Promit și degeaba! E greu să vinzi la piață. Ne-au trasmis că dacă e să facă un depozit o să-l facă la Dolj că la Gorj suntem prea puțini producători. Noi, Gorjul suntem cam terminați, ne fac pe față. Cred că ne termină de tot! A fost rău cu cei dinainte dar cu aștia e și mai rău”, a declarat Constantin Gridan din comuna Telești.

Crește prețul

Un alt fost beneficiar al programului pentru tomate susține că va încerca să obțină fonduri europene. Banii de la străini reprezintă o sursă serioasă. „Eu mi-am convins băiatul plecat în Timișoara să vină acasă. O să încercăm să accesăm fonduri europene. Nu se mai poate așa, am investit bani și nu este nimic sigur. În agricultură este nevoie de bani dacă vrei să faci ceva. Nu poți să investești și să ieși să vinzi roșile, în mai, cu 3-4 lei kilogramul. Nu se merită! Eu cred că prin această decizie prețul pe kilogramul de legume o să crească fantastic”, a transmis I. Nistorescu din Peștișani.