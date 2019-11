Protest inedit în pădure împotriva defrișărilor. Zeci de copii din toată țara s-au costumat în animale

Zeci de copiii din toată țara au participat la un protest inedit într-o pădure din județul Gorj. Aceștia s-au costumat în diferite personaje din povești sau animale și au cerut să se oprească defrișările ilegale și poluarea mediului înconjurător. Micuții au participat și la o acțiune de ecologizare. „STOP tăierilor ilegale“ și „Nu ne mai defrișați viitorul“ au fost unele dintre mesajele de pe pancartele copiilor, care au prezentat, apoi, o scenetă chiar la marginea pădurii.

„Sunt un lup. Mi se pare foarte important să protejăm din ce în ce mai mult natura, deoarece poluarea este o problemă la nivel național. Mă simt foarte bine că așa de mulți copii își doresc să protejeze natura“, a spus unul dintre copiii participanți, care a venit din Alexandria, județul Teleorman.

„Am venit să oprim oamenii răi să taie pădurea“, a fost mesajul unui alt tânăr participant.

„Trebuie să ne curățim cu toții“

Ciolacu, profesor organizator la Palatul Copiilor din Târgu Jiu, a precizat că, deși este transmis sub forma jocului, mesajul copiilor este unul foarte important: „Ne-am gândit să organizăm această acțiune din cauza tot mai multor tăieri ilegale din țara noastră. Concursul de protecția mediului se desfășoară la nivel național, care a ajuns la cea de-a XX-a ediție. Participă copii din 15 județene din țară. Am considerat că am înlocuit animalele pentru că habitatul lor a fost stricat de noi, oamenii. Prin joc este mult mai ușor să intri în sufletul lor și să le transmiți un spirit civil de a proteja natura“.

Primarul comunei Polovragi, unde s-a desfășurat protestul, a spus că mesajul l-a impresionat: „Mesajul lor trebuie să ne pună semne de întrebare, pentru că ei trăiesc curat și simt totul mult mai curat. După ce am văzut acest protest, consider că trebuie să ne curățim cu toții“.