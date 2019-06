Rezultat remarcabil obținut de o elevă de la țară la Evaluarea Națională

O elevă care a absolvit școala gimnazială în mediul rural a reușit o performanță remarcabilă la Evaluarea Națională. Monica David a obţinut al doilea rezultat din judeţul Gorj: nota 10 la Matematică şi 9,95 la Limba şi Literatura Română. Monica a urmat Şcoala Gimnazială „Antonie Mogoş” din comuna gorjeană Băleşti.

Șefă de promoție

Monica a terminat gimnaziul cu media 9,99, fiind şefă de promoţie. Aceasta ne spune că s-a pregătit suplimentar pentru Evaluarea Naţională: „Am reuşit să obţin aceste rezultate prin muncă de-a lungul celor patru ani. La Evaluare am avut emoții uriaşe, dar am reușit să mă concentrez şi să dau ce este mai bun din mine. Am considerat că este nevoie să aprofundez material, astfel că am făcut meditaţii atât la Matematică, precum şi la Limba şi Literatura Română“.

Vrea să studieze liceul la specializarea Științele naturii

Monica a spus că ambiția contează cel mai mult și nu școala la care învață un elev: „Nu mă aşteptam la un asemenea rezultat. Mă aşteptam la un rezultat decent, dar nu la un asemenea rezultat. Subiectele au fost acceptabile, de nivel mediu, Am abordat fiecare subiect. Atâta timp cât eşti ambiţios şi îţi doreşti ceva, atunci îşi vei îndeplini obiectivul. Nu contează în primul rând la ce şcoală înveţi. Atâta timp cât eşti ambiţios şi îţi doreşti ceva, atunci îşi vei îndeplini obiectivul. Nu contează în primul rând la ce şcoală înveţi“.