Scandal la Crasna în pragul debutului anului școlar

Un scandal a izbucnit în comuna Crasna cu doar câteva zile înainte de începerea unui nou an școlar. Părinții din satul Dumbrăveni s-au supărat când au aflat că unitatea de învățământ ar urma să fie închisă, iar copiii să fie mutați la școli din satele învecinate, la mulți kilometri distanță. Părinții sunt supărați pe directoarea adjunctă a școlii din Dumbrăveni. „Nu v-a interesat ce se întâmplăm cu copiii. Nici pe primar și nici pe vice nu i-a interesat. Am doi copii gemeni, iar unul este bolnav de cancer. Să vă fie rușine! Eu o să-i țin acasă. Îmi venea copilul bolnav de cancer cu picioarele înghețate. Nu există microbuz“. „Am două fetițe aici, una este la grădiniță, iar cealaltă în grupa zero. Eu nu știu unde să duc fetele. Nu are cine să le ducă. O să ducem copiii cu căruța pe o distanță de 10 km. Este o bătaie de joc“, a mai spus un părinte.

Școala va funcționa și în acest an școlar

Învățătoarea Ileana Cenușă a explicat că s-a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Gorj (ISJ) funcționarea școlii sub efectivul de elevi, dar nu s-a primit vreun răspuns: „Am funcționat și anul trecut la un simultan de patru clase și așa ar fi funcționat și în acest an, dacă nu s-au fi desființat școlii. În urma ultimei ședințe care a fost propusă foarte târziu, după 25 august, am aflat cu stupoare că nu vom mai putea funcționa aici, pentru că cei câțiva copii de la gimnaziu au preferat să plece la celelalte școli din comună și cei de la I-IV mergând după frățiorii lor și atunci nu a mai fost efectivul de 12 elevi. Am insistat să obținem om aprobare de la Inspectoratul Școlar pentru a funcționa sub efectiv, dar nu am primit niciun răspuns“.

Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, a precizat că școala va funcționa și în anul școlar următor: „Vor începe cursurile în mod normal, la Dumbrăveni, atât pentru elevii din ciclul primar, cât și pentru elevii din ciclul preșcolar, conform proiectului de școlarizare înaintat spre avizarea ISJ de către primăria din localitatea“.