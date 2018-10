Seminar de istorie locală, la CNTV

Asociația pentru Democrație, Educație, Respect a organizat, ieri, la Colegiul național „Tudor Vladimirescu“, Seminarul Interactiv Marea Unire de la 1 decembrie 2018. Peste 80 de elevi au participat la o „Oră de istorie“ în care s-a vorbit despre eroi, patriotism, educație și respect. Au fost susținute trei teme de interes privind istoria locală și națională: Eroii de la Podul Jiului, Rolul personalităților în Marea Unire și Eroi al Marii Uniri. Elevii au vizionat filmul „Comisarul Popilian – Eroul de la Podul Jiului“, un film despre eroii locali și clipele lor de eroism. „La finalul seminarului am organizat un concurs având drept temă Unirea și am desemnat o echipă câștigătoare care a fost condusă de Benegui Cristiana. În plus, am lansat un concurs de fotografie – «100 de ani într-o fotografie» și un concurs de eseuri – «Marea Unire privită prin ochii mei», ambele având drept termen de finalizare data de 15 noiembrie 2018.