Miercuri, 3 octombrie 2018, Asociația pentru Democrație, Educație, Respect a organizat primul Seminar Interactiv în cadrul Proiectului ADERă la Centenarul Marii Uniri cu Tinerii Târgujieni. Proiectul a fost câștigat în urma competiției de proiecte organizată de Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu pentru acordarea de sprijin financiar pentru activitățile de tineret din Municipiul Târgu Jiu în iunie 2018.

A fost o ORA DE ISTORIE în care s-a vorbit despre eroi, patriotism, educație și respect. Au fost susținute trei teme de interes privind istoria locală și națională:

• Eroii de la Podul Jiului- Adrian-Marcel Tudor – Draghici

• Rolul marilor personalități în formarea României Mari – Ion Cioabă

• Eroi ai Marii Uniri – Emil Moroianu

Elevii au vizionat filmul Comisarul Popilian – Eroul de la Podul Jiului, un film despre eroii locali și clipele lor de eroism.

La finalul seminarului am organizat un concurs având drept temă Unirea și am desemnat o echipă câștigătoare care a fost condusă de Maria Gugu

În plus, am lansat un concurs de fotografie- 100 de ani într-o fotografie și un concurs de eseuri -Marea Unire privită prin ochii mei, ambele având drept termen de finalizare data de 15 noiembrie 2018.

Următorul seminar interactiv se va desfășura miercuri, 10 octombrie 2018 ora 1300 la Colegiul Național Tudor Vladimirescu.