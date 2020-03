Șomerii nu trebuie să se mai prezinte la viza lunară

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj informează cetăţenii judeţului Gorj ca pe perioada situației de urgență instituite prin Decretul nr.195/2020 obligația persoanelor care beneficiază de indemnizație de șomaj de a se prezenta lunar la viza programată nu se aplica .

„În cazul neîncadrării în muncă, reînnoirea de către șomerii care nu beneficiază de indemnizații de șomaj, a cererilor pentru a fi luați în evidență în vederea medierii nu se mai face din 6 în 6 luni, ci în termen de 30 zile calendaristice de la data încetării stării de urgență“, se arată într-un comunicat al AJOFM Gorj

Documentele se depun online

Cererile si documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări sociale și de șomaj se realizează prin poșta electronică astfel că cei interesați să depună documentele conținute de dosarul de șomaj o vor face online.

„Având in vedere ca aceste din urma persoane sunt in majoritate dintre cele care solicita venitul minim garantat, facem un apel către primăriile din județul Gorj să-i sprijine în depunerea online a documentelor conform procedurii. Persoanele care se înscriu pentru prima data in baza de date a AJOFM GORJ, vor proceda la fel“, se arată într-un comunicat de presă.