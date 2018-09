Stagiunea teatrală debutează cu spectacolul „Despre un idol și Ion Anapoda“

Noua stagiunea teatrală debutează sâmbătă, 22 septembrie, de la ora 19,00, cu premiera spectacolului „Despre un idol și Ion Anapoda“, o adaptare după G.M. Zamfirescu, în regia lui Radu Botar.

În distribuția piesei se regăsesc actorii Pompiliu Ciochia, Simona Urs, Adriana Gugu Negrescu, Monica Sfetcu. Este vorba de o comedia, așa cum Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu“ a obișnuit publicul în ultimii ani.

Regizorul Radu Botar a prezentat pe scurt tema spectacolului: „Am gândit să arătăm publicului ce ar putea să însemne pentru fiecare dintre noi să ai în viață un idol și să îndrăznești să-ți urmezi calea spre a-ți atinge visul. Este o poveste despre noi oamenii, despre noi artiștii, despre frumos, despre credința în adevăr, care trebuie să ne ducă mereu înainte, despre iertare, despre împăcare, despre iubire, despre dăruire, despre generozitate, despre schimbul de generații“.

„Toată lumea trage pentru întregul colectiv“

Radu Botar este la cea de-a doua colaborare în calitate de regizor cu teatrul din Târgu Jiu. Acesta a precizat că teatrul trebuie să fie un reprezentant de seamă al orașului: „Mă bucur că am revenit la Târgu Jiu în această perioadă de restartare și de deschidere a încă unui sfert de veac sănătos și creativ pentru acest teatru. (…) Pot să spun cu tărie că suntem în fața unei trupe. Când spun trupă, spun comunicare, generozitate, poftă de profesie și credință. Cu cât stăm împreună, cu atât vom răzbi cu pași pe care-i facem înainte. A fost foarte greu să pui bazele într-un oraș care nu avea teatru, să formezi publicul, să-l obișnuiești și să-l faci să simtă acest teatru, care este al cetății și ar trebui să facă parte din brandul orașului“.

Tânărul actor Mihai Rădulea interpretează sufletul lui Ion Anapoda. „Noi în viață tindem să facem niște lucruri și mereu ne gândim la cum am fi făcut acel lucru așa cum aș fi dorit, pentru că întotdeauna ne limităm, avem niște bariere impuse de societate și nu acționăm așa cum ne-am dori. Întotdeauna stăm și cugetă la ce am fi făcut. În spectacolul acesta se vede și ce își dorește sufletul, pe lângă ceea ce face“, a precizat Mihai Rădulea. Acesta a mai spus că a întâlnit la Târgu Jiu o adevărată echipă: „Motivul pentru care am continuat această meserie este că am dat, cumva, puțin cu nasul de lucrurile care se întâmplau aici în timpul liceului. Am tot auzit pe facultății că trebuie să fi câine în meseria asta și să tragi pentru tine. Mi s-a părut interesant că aici nu am observat acest lucru și aici toată lumea trage pentru întregul colectiv. Mă bucur că s-a întâmplat acest spectacol, pentru că întregește o echipă“.

Pompiliu Ciochia joacă rolul principal, pe Ion Anapoda. „Este un personaj frumos, minunat, bun, cald, care are o replică minunată: «Sunt tânăr, doamnă și clocotind de iubire, așa cum nimeni nu a mai clocotit».