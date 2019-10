Tânăr din Tg-Jiu, dispărut de două luni în apele Mării Negre

Familia și iubita lui Marian Gagiu, un tânăr de 24 ani din Târgu Jiu, trăiește o adevărată dramă de peste două luni. Acesta a fost în vacanță în stațiunea Olimp, de la malul Mării Negre împreună cu iubita și câțiva prieteni. Tânărul a intrat apa mării și a dispărut fără urmă. Mai mulți salvamari dar și scafandrii militari l-au căutat dar fără succes.

Familia este în stare de șoc, îl aștepată casă și refuză să creadă ca Marian a murit atunci, în apele mării. Durerea este cu atât mai mare cu cât acesta trebuia să se căsătoarescă cu iubita lui, care în ziua fatidică era cu el în apă. ”Toți am rămas șocați deoarece eu am fost lângă el în apă și am apucat să ies de lângă el 5 minute și când m-am uitat înapoi nu se mai vedea. Cum să îl ia apa ca pe un copil mic?”.

Pagina de Facebok a tânărului este plină de mesaje de încurajare și compasiune pentru familie ”Îl iubim şi îl aşteptăm acasă”, ”Fă doamne o minune”, ”Marian toată echipa de la fabrica de pâine te așteaptă să vi înapoi copil frumos și bun”, ”suntem distruşi de durere ..încă îl aşteptăm”, ”Să dea Dumnezeu să fie bine îmi pare atât de rău pentru voi, fiți puternice”,”Doamne fă o minune ca băiatul meu să vină acasă! Te așteptăm și te iubim toți! Hai băiatul meu vino acasă, mami te iubește mult!”

Deși marea era liniștită iar nivelul apei unde acesta a intrat, nu era mare, tânărul a fost luat de valuri ca pe un fulg. Prietenii cu care acesta a rămas în apă spuneau că au auzit doar un strigăt de ajutor apoi nu s-a mai văzut. Salvamarii au fost alertați dar băiatul nu a fost găsit nici până astăzi. ”Era apa până la șold. Cum, nu înțeleg? De nu m-a luat pe mine atunci, că eu habar nu am să înot, dar el mai știa să înoate. Ea în apă cu doi prieteni. Doar l-au auzit că strigă după ajutor, atât!” a mai povestit iubita acestuia.

Prietena băiatului dar și întreaga familie nu cred că Marian ar fi murit atunci ci că s-a salvat dar și-a pierdut memoria.

”Toți cred că e mort în apă, dar eu nu cred asta și nici mama lui nu crede asta. Poate s-a salvat că mai știa să înoate și este undeva, dar și-a pierdut memoria. Noi îl așteptăm acasă” a fost mesajul iubitei lui, Andrada.

Marian Gagiu a intrat în Marea Neagră, în zona staţiunii Olimp, în data de 13 august și deși a fost căutat zile în șir cu o ambarcaţiune ISU, cu scafandri militari dar și o ambarcaţiunea SAR Artemis, din cadrul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM), trupul tânărului încă nu a fost găsit.