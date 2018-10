Tg-Jiu va avea la dispoziție 20 de milioane de euro pentru instalarea de prize pentru maşinile electrice

Autorităţile publice locale din oraşele reşedinţă de judeţ au la dispoziţie un buget de 20 de milioane de euro pentru instalarea de prize necesare încărcării maşinilor electrice, instalaţii cu o putere de minimum 50 de KW, a anunţat, marţi, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), Cornel Brezuică.

“Ne-am gândit că succesul Programului Rabla Plus, deci vânzarea şi înmatricularea de autovehicule electrice depind foarte mult şi de infrastructură. Atunci, de un an am început să lucrăm la legislaţie pentru a putea crea infrastructura de încărcare a autovehiculelor electrice. Am splituit acest obiectiv pe o componentă legată de autorităţile publice locale şi de o altă componentă legată de infrastructura pe drumurile naţionale. În ceea ce priveşte autorităţile publice locale, este în derulare la momentul actual o sesiune pentru municipiile reşedinţă de judeţ. Bugetul este de 20 de milioane de euro să îşi instaleze aceste prize, aceste instalaţii pentru maşinile electrice, instalaţii cu o putere de minim 50 de KW”, a spus Brezuică.

Potrivit acestuia, dacă programul se va bucura de succes, acesta va continua. “Dorim ca la nivel naţional toate municipiile să participe la acest program, iar dacă succesul va fi destul de mare să îl mai continuăm tot pentru autorităţile publice locale, deoarece tehnologia bateriei a crescut destul de mult, mobilitatea acestora depăşeşte 200 de km, distanţa dintre municipii este cumva până în 200 de km şi atunci aceste autovehicule pot circula şi nu rămân captive în oraşul respectiv”, a explicat el.