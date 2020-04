Tichete valorice pentru asistații din Târgu Jiu

Anul acesta, numărul târgujienilor care vor primi sprijin financiar de la autorități, cu ocazia sărbătorilor pascale, este mai mic. Din cauza pandemiei, angajații Direcției de Protecție Socială din cadrul Primăriei Târgu Jiu, nu au putut efectua anchete sociale, motiv pentru care doar cei din baza de date vor primi tichete valorice. Deși beneficiarii sunt mai puțin, sumele cheltuite pe aceste acțiuni se mențin.

„În acest an, e o mică diferență față de ce se petrecea în anii trecuți. Până anul acesta am primit cereri și încercam, pe baza solicitărilor, să onorăm toate cererile. Anul trecut am avut în jur de 2000 de persoane. Anul acesta vom oferi doar celor care se află în baza noastră de date și la care s-au făcut anchete sociale. Am încercat să protejăm atât angajații cât și beneficiarii și am trimis 1400 de tichete, cu 600 de tichete mai puțin. Costurile nu au fost mai reduse pentru că dacă până acum le livram direct, de această dată oamenii vor intra în posesia tichetelor prin intermediul Poștei Române”, a declarat primarul Marcel Romanescu.

Familii numeroase

Tichetele vor fi acordate pe cap de membru de familie. Valoarea tichetelor este mai mare cu 10 lei decât în 2019. „Vorbim de o valoare de 50 de lei. Nu este o sumă mare ,dar, ținând cont că sunt familii cu mai mulți membri, chiar și cu 10 membri, care vor primi câte 50 de lei per membru de familie, cred că este un ajutor”, a mai declarat primarul.