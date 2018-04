Tragedie într-o familie din Rovinari! O fetiță de numai 10 ani, moartă din cauza encefalitei

Ana Maria Gheorghiţoaia, tânăra de doar 10 ani din Rovinari, a decedat zilele trecute, pe patul Spitalului „Marie Curie” din Bucureşti, în urma unei encefalite acute. Aceasta se simţea rău încă din luna martie. La prima vedere, medicul de familie i-a administrat un tratament pentru viroză respiratorie. Starea de sănătate a micuţei se înrăutăţea, aşa că părinţii au decis să meargă cu ea la Unitatea de Primiri Urgenţe din Rovinari. De acolo a fost trimisă la spitalul din Târgu Jiu, iar la câteva zile, medicii au decis să o transfere la un spital din capitală. Înainte de sărbătorile pascale, inima Anei a încetat să mai bată. Fetiţa era foarte talentată, iar vocea ei a fost de multe ori premiată la diverse concursuri organizate pe raza judeţului şi nu numai.

Micuţa a intrat în comă înainte de sărbători, din cauza unei encefalite acute. La sfârşitul lunii martie aceasta le-a spus părinţilor că are în permanenţă o stare de rău, iar aceştia au mers cu ea la medicul de familie, care i-a prescris un tratament pentru viroză respiratorie. Părinții au dus-o acasă și i-au dat tratamentul prescris de medicul de familie numai că, micuța Ana Maria s-a simțit din ce în ce mai rău. În după-amiaza zilei de 2 aprilie, părinţii au dus-o la Unitatea de Primiri Urgenţe din Rovinari. De acolo, Ana Maria a fost transferată la Secția de Pediatrie a SJU din Târgu Jiu.

Encefalita e o inflamație a creierului care rezulta de obicei în urma unei infecții virale. ,,Era confuză. Au chemat infecționistul, au chemat neurologul. A fost dusă pe ATI, a făcut convulsii tonico-clonice, cu febră 39, și după aceea s-a stabilit să fie transferată la București, la «Marie Curie». Am înțeles că, deocamdată, starea este staționară. Este tot în comă, dar foarte multe nu știm. A fost o suspiciune de encefalită, cu lichid clar. Ulterior s-a stabilit că este o encefalită acută”, a precizat cu câteva zile înainte de deces, Larisa Panduru, medic în cadrul Direcției de Sănătate Publică Gorj.

Familia micuţei este îngenuncheată de durere. Pe 2 aprilie, înainte să fie dusă la spital, micuţa cântăreață participase la un concurs, unde a obținut primul loc.

“Este greu să vorbeşti de un copil la trecut. A fost fetiță deosebită. Acum 5 ani am întâlnit-o la Clubul Copiilor Rovinari și a dorit să se înscrie la cursuri de muzică ușoară la clasa mea. Am înscris-o și mi-am dat seamă că are talent nativ, iar după trei ani a solicitat să se înscrie la clasa de folclor, unde a reușit să-i depășească pe toți copiii. Treptat, a ajuns la grupa de elită care ne reprezenta ansamblul și instituțiile. Ana a câștigat multe premii, era un copil cu zâmbetul pe față și își ajuta colegii la nevoie. Ultimul său concurs a fost pe 2 aprilie și sincer și acum îmi vine să plâng. A câștigat premiul întâi, premiu pe care nu am putut să i-l dăm, pentru că atunci au fost mulți copii, urmând ca după vacanță să le facem decernarea premiilor la toți copiii. Regret că nu îi mai putem da premiul Anei. A fost un copil pe care și l-ar fi dorit orice părinte, silitoare, elegantă, optimistă”, a povestit cu tristeşe Gore Burlan, profesorul de canto al Anei.