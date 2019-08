Trăiește din sculptură! Un meșter popular a uimit Franța cu o operă la care a muncit o jumătate de an

Un bihorean uimește publicul din Târgu Jiu prin arta sculpturii. Radu Lazăr a dat viață mai multor personaje istorice în cadrul Taberei de sculptură de la Polovragi iar acum a venit în orașul lui Brâncuși să-și facă cunoscute operele de artă. De-a lungul timpului a meșterit multe lucrări însă de departe cea mai de suflet este o ramă intitulată “Luvru” care a fost o comandă specială venită din partea unui francez.

Sculptorul bihorean din Ceica, Radu Lazăr s-a apucat de sculptură în urmă cu aproape 15 ani. Bărbatul povestește că avea un han și s-a gândit să îmbunătățească imaginea lui cu câteva sculpturi. A mers într-un târg unde din păcate nu a găsit lucrările pe care și le dorea. S-a întors acasă și a realizat într-o oră prima sa sculptură ajutat doar de o secure. Artistul de 49 de ani spune că trăiește împreună cu soția sa, Maria, din vânzarea sculpturilor. „Nu vreau să merg cu lucrările în străinătate, ci doar în România. M-am perfecționat cu fiecare lucrare realizată și am ajuns din ce în ce mai apreciat la nivel național. În lemn de tei sau de nuc, sculptez şi câteva luni la o lucrare. Cel mai mult am sculptat o jumătate de an la o lucrarea intitulată “Luvru”. Este cea mai scumpă operă pe care am făcut-o dar și cea mai complexă și cea mai pretențioasă. Este vorba despre o ramă cu o dimensiune mare de 2,00 metri pe 2,50. Lucrarea a fost comandată de un francez și este acum în Franţa”, a povestit bărbatul.

Cu lipici la public

Bihoreanul spune că sculpturile care sunt făcute pentru a sta afară sunt date cu baiț pentru a rezista, iar, cele de interior sunt date cu ceară. Radu Lazăr a participat la ambele ediții ale Taberei de sculptură de la Polovragi, realizând sculpturi deosebite. De-a lungul timpului a reprodus lucrări celebre. Lupul dacic, Burebista, Gânditorul de la Hamangia şi perechea lui. La târgul ce are loc în centrul Municipiului Târgu Jiu lucrările sale sunt foarte apreciate. „Cea mai apreciată lucrare de târgujieni până acum la târg este Lupul dacic. Doar în prima zi a târgului am vândut patru lucrări”.

Sculptorul bihorean, Radu Lazăr va sta timp de o săptămână în centrul municipiului Târgu Jiu la Târgul Meșterilor Populari în centrul municipiului Târgu Jiu, organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.