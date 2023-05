Un copilaș din Turcinești are nevoie de ajutor

Un copilaș de doar câțiva anișori din Cartiu, comuna Turcinești, are nevoie de ajutor. Denis Ilinca suferă de un cancer agresiv. Micuțul a fost supus unei intervenții chirurgicale, în urma căreia i-a fost extirpată tumora, însă în urma rezultatelor de după operație s-a confirmat faptul că acesta are din nou cancer în zona intestinelor.

Diagnosticul este de rabdomiosarcom embrionar, iar metastaza îi pune viața în pericol cu fiecare zi care trece. De asemenea, tatăl micuțului suferă de cancer, iar starea acestuia este destul de gravă. Tatăl se gândește ca Denis să treacă peste această grea încercare și cere ajutor, deoarece tratamentul este foarte costisitor și se ridică la 145.000 de euro: „Datorită vouă am câștigat timp pe acest pământ, acum vă implor să îl salvați pe Denis ca să imi pot petrece timpul rămas pe acest pământ alături de el. Boala mea nu are leac, dar Denis încă are șanse la viață. Nu îmi mai doresc nimic altceva, doar ca să îl văd pe Denis bine. Acesta este ultima mea dorință. Vă rog ajutați-mă să îl văd din nou sănătos pe Denis!

Acum câteva luni, când am căzut din picioare și aveam nevoie urgent de ajutor, voi v-ați deschis sufletul și ați răspuns la strigătul de ajutor al soției mele. Ne-ați ajutat să achităm operația mea mea pe creier. După această operație, s-au întâmplat prea multe…medici spun că cancerul meu nu poate fi vindecat… zilele mele pe acest pământ probabil sunt numărate. Am început tratament pentru prelungirea vieții mele în Turcia, însă ca să economisim bani, am decis ca eu să mă întorc în țară. Cel mai important este să reușim să achităm tratamentul lui Denis în Turcia.

Mă îngrozește gândul că Dumnezeu poate să mă cheme alături de el în orice moment și să o las pe soția mea cu povara banului, ar fi îngrozitor. Aș face orice să știu că soția mea va reuși să achite tratamentul lui Denis… aș face orice ca puiul meu, măcar el, să învingă lupta cu cancerul. Vă implor, ajutați-ne ca măcar Denis să se facă bine, ajutati-ne sa strângem toți cei 145.000 euro necesari tratamentului, ca el să aibă șansa să învingă cancerul. Până acum am reușit să strângem 129.271 euro.

Pentru Denis încă nu este târziu!

Doamne, înainte să mă iubești pe mine, iubește-mi copilul. Iubește-l pe Denis și fă-l bine!

Poză atașată e făcută acum câteva luni, când eram și eu în Turcia, înainte să cad și să fiu operat pe creier” a transmis tatăl lui Denis.

Conturi bancare:

Lei: RO33BTRLRONCRT0532233601

Euro: RO80BTRLEURCRT0532233601

Swift/BIC: BTRLRO22 Beneficiar: Asociația Noel

Donații cu cardul prin Facebook fundraiser https://www.facebook.com/donate/2230967617106216/

Paypal: paypal.me/asociatiaNoel