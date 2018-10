Utilaje „puse” la muncă după 10 ani, la Motru

Edilul din Motru a pus pofta în cui persoanelor interesate să cumpere utilajele unității pe doi bani. Începând din această lună a fost pusă în funcţiune una din cele două semiremorci compactoare pentru transportul deşeurilor menajere, utilaje achiziţionate pe fonduri europene încă din anul 2008 dar care nu au funcţionat niciodată.Ca de fiecare dată avantajul este în favoarea cetățeanului care va scăpa de mirosul greu datorat transportului de deșeuri.

Municipalitatea susține că prin noile investiții făcute cursele spre groapa ecologică din Târgu Jiu vor scădea. Asta înseamnă un confort în plus pentru cetățenii orașului. Prin efortul depus edilul din Motru le atrage atenția binevoitorilor că nu vor mai avea loc licitații pe prețuri de nimic. „A fost pusă în funcțiune una din cele două semiremorci compactoare pentru transport deșeuri menajere, utilaje achiziționate pe fonduri europene în anul 2008 și care nu au funcționat niciodată. Prin ,,Programul de Coeziune Economică și Socială – Phare 2005 ” a fost implementat proiectul: ,,Stația pentru transferul ecologic al deșeurilor din zona Motru ” prin care au fost achiziționate 2 semiremorci compactoare de mare tonaj și un cap tractor marca Renault 450. Valoarea totală a acestei achiziții a fost de 1.151.299,5 lei (11,5 miliarde lei vechi). Sub diferite motive aceste utilaje nu au funcționat niciodată, timp de 10 ani și, mai mult, au fost numeroase încercări de a le vinde la un preț mult sub valoarea reală.

Cei care își făceau planuri și își frecau mâinile la gândul că aceste utilaje vor fi vândute pe un preț de nimic, pentru ca niște buzunare largi să se umple cu bani publici, trebuie să-și pună pofta în cui”, a transmis edilul din Motru.

Cine a „pierdut” jantele?

Muncipalitatea din Motru face apel la colegii, consilieri să aducă de acasă o parte din componetele necesare unei bune funcționări a semiremorcilor. „Pentru punerea în funcțiune și a celei de a doua semiremorci compactoare care a costat 437.431,25 lei (4, 37 miliarde lei vechi) așteptăm ca fostul director al SC Direcția Publică Motru S.A., actualul viceprimar Cosmin Costel Morega, cel mereu preocupat de interesul cetățenilor și de banul public, să aducă înapoi cele 8 cauciucuri noi, înlocuite cu niște cauciucuri uzate și cele două roți de rezervă cu tot cu jante. Lucrurile bune se întâmplă doar dacă există voință comună în direcția corectă”, a declarat Gigel Jianu.