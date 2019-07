Afla acum de ce sa cumperi o tableta pentru copilul tau: 3 mari Avantaje

Tot mai mult in ultima vreme, parintii au inceput sa duca o campanie sustinuta impotriva tehnologiei oferite prichindeilor, considerand ca este total gresit sa ii invete pe cei mici sa utilizeze o tableta, un telefon sau laptopul de la varste fragede. Intr-adevar, studiile au demonstrat faptul ca multi dintre micuti au dezvoltat o afectiune numita autism virtual pentru ca au fost expusi ore in sir la mediul virtual de catre parinti indiferenti, ce nu aveau timp de oferit propriilor copii.

Specialistii recomanda insa adultilor sa nu le refuze celor mici tehnologia de ultima ora si ii asigura ca prichindeii nu vor avea nicio problema daca li se va face un program in acest sens. Cateva zeci de minute, maximum o ora, in functie de varsta, nu vor face rau nimanui, ba din contra, copiii vor reusi sa inteleaga mai bine unele lucruri, sa comunice, sa invete, sa se joace etc.

Iata 3 motive care te vor determina sa cumperi o tableta copilului tau!

Aplicand reguli clare de utilizare a tabletei, parintii pot sta linistiti ca micutul foloseste tableta si nu va abuza de ea. Totusi, NU IL UITA O ZI INTREAGA LANGA TABLETA! Tine minte si faptul ca refuzandu-i accesul la tehnologie, copilul tau va acumula frustari, nu va reusi sa se integreze usor intr-un grup.

Cu ajutorul tabletei, poate invata sa scrie, sa citeasca, sa socoteasca, iar acest lucru nu poate fi decat de salutat. Evident ca trebuie restrictionat accesul la tableta de catre parinte si ca este indicat ca adultul sa-l ajute si sa-i arate care sunt pericolele la care se expune cand navigheaza pe internet. Este bine sa cumperi o tableta pentru copil, pe care sa o tina bine in manute si care sa aiba o autonomie ridicata. Da click aici pentru tablete Samsung si multe alte brand-uri renumite si acceptabile ca pret si alege tinand cont de caracteristicile tehnice si de pretul de achizitie; Multi parinti au cazut de acord asupra faptului ca o tableta ii ajuta nespus cand copiii sunt mici, oferindu-le diferite desene animate amuzante sau cantecele haioase, mai ales in momentele in care pleaca intr-o calatorie la mare distanta. Prichindeii reusesc sa suporte mai usor drumul si sunt atenti la ceea ce vad in tableta. Carcotasii spun ca este gresita aceasta abordare pentru ca poate provoca dependenta, dar nu este deloc asa. Tableta va inceta sa mai fie o atractie in momentul in care ajung la destinatie, copilul fiind atras in alte activitati;

Intr-adevar, copiii foarte mici nu trebuie expusi la ecranele luminoase, ei invatand mai bine din interactiunile cu persoanele din jurul lor, dar dupa varsta de 2 ani, tabletele pot fi utilizate ca niste carti, parintele expunandu-i copilului ce se intampla pe ecran. Daca ii va refuza accesul la tehnologie, atunci vor aparea problemele legate de socializarea cu ceilalti copii. In ziua de astazi, micutii dezvolta anumite preferinte legate de jocuri si discuta ore in sir despre diferite personaje sau eroi pe care ii urmaresc pe tablete. Un copil caruia i se refuza accesul la tehnologie nu va reusi sa impartaseasca pasiuni comune cu ceilalti, deci va fi exclus din grup.

In concluzie, parintii trebuie sa ii ofere micutului posibilitatea de a intelege ce inseamna tehnologia, de a o utiliza in functie de varsta, fara sa-l expuna necontrolat la aceasta. Prezenta unei tablete in familie este utila in ziua de astazi, cand realitatea virtuala a devenit tot mai importanta in societate.