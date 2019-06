Alexandru Ilie, teolog: Să nu credeți in magia alba!

“Să nu mergeți la femeile care au Biblia, icoane și crucea pe masă, nici la bioenergeticieni, parapshihologi, preoți care deschid cartea, clarvăzătoarele și prezicătoarele îmbrăcate frumos de la tv. Din păcate, în ziua de azi se promovează din ce în ce mai mult la televizor astfel de oameni, recomandați de vedetele și persoanele moderne și emancipate, care consideră Biserica învechită.

Dumnezeu dă daruri minunate numai la oamenii credincioși cu viață curată, după zeci de ani de rugăciuni, post și nevoințe (suferințe).

Singurul tratament adevărat îl găsim doar în Biserica Ortodoxă !”

Așa ii sfatuieste Alexandru Ilie, teolog, fost jurnalist pentru ziarul Lumina, pe toti cei ce cauta informatii despre duhovnicii imbunatatiti din Romania pe care el i-a cunoscut si a adunat sfaturi folositoare de la acestia.Aceste sfaturi le impartaseste pe blogul sau dragosteavasalvalumea, tuturor credinciosilor ce intampina diverse probleme sau pur si simplu isi cauta rostul in viata.

Alexandru Ilie a crescut la umbra unor mari “stalpi” cum ii numeste chiar el pe părintele Iustin Pârvu de la Petru Vodă sau parintele Daniil Horga, pe care il caracterizeaza drept “un sfant in viata”.

R: Ati postat foarte mult pe blog despre efectele devastatoare ale magiei, cum recunoaste cineva ca are farmece? Multi nu cred in astfel de lucruri, mai ales tinerii…

A.I. Din nefericire, vrăjile şi farmecele sunt încă un subiect tabu, ceva fantezist pentru mulţi, dar ele sunt foarte prezente în viaţa noastră. Cei mai mulţi care au farmece, se simt foarte rău dar analizele lor medicale sunt foarte bune, doctorii le spun că sunt sănătoşi. Îţi poţi da seama dacă ai farmece atunci când vrei să te apropii de Dumnezeu şi nu poţi, te ţine ceva, te împiedică ceva: nu poţi sta la slujbe, ai o repulsie pentru biserică, preoţi, icoane etc. Este foarte important de ştiut că farmecele îşi fac loc în viaţa noastră atunci când avem păcate mari, fie noi personal, fie cei din familia noastră, de aceea duhovnicul şi relaţia noastră cu biserica ortodoxă sunt esenţiale. Foarte mulţi, atunci când au o problemă, aleargă la vrăjitoare în loc să meargă la un preot. Este mare păcat şi e posibil să îşi facă foarte mult rău. Cunosc mulţi oameni care au apelat la descântătoare iar apoi au suferit ani de zile de pe urma bolilor şi duhurilor necurate. În cazul în care a fost cineva la aceste femei, trebuie neapărat să se spovedească!

R: Cum ati ajuns la parintele Justin Parvu si care a fost prima impresie despre domnia sa?

A.I.: Am ajuns la părintele Iustin în 2010, cu unul din colegii de la Teologie. Părintele avea foarte multă dragoste, îl simţeai foarte apropiat, simţeai că eşti în rai lângă sfinţia sa, nu mai voiai să pleci. Atunci când mergi cu sufletul deschis la un părinte cu viaţă sfântă, Dumnezeu parcă e atât de prezent că poţi pune degetul pe El.

R: Cum v-a schimbat personal intalnirea cu acesti mari duhovnici?

A.I.: Orice întâlnire cu un om cu viaţă sfântă, plin de harul lui Dumnezeu te schimbă, te marchează, realizezi că Hristos e viu, înţelegi că totul nu e doar o poveste, lupta duhovnicească e cât se poate de reală, iadul şi raiul nu sunt basme, la fel şi consecinţele păcatelor noastre. Cele mai bune dovezi că Dumnezeu există sunt exemplele vii, sfinţii de lângă noi.

R: Mai exista duhovnici in tara noastra cu harisme precum darul stravederii sau inainte-vederii?

A.I.: Da există, slavă Domnului, dar stau foarte retraşi, prin mănăstiri din vârf de munte de obicei, nu vor să iasă în evidenţă, stau la linişte, foarte smeriţi. Nu sunt uşor de găsit, dar orice efort merită!

R: Noi crestinii, in dezorientarea generala de astazi, avem nevoie de buni povatuitori duhovnicesti. Cum ii gasim?

A.I.: De la an la an, prezenţa răului din lume parcă se conturează tot mai tare, e mai sufocantă. Un duhovnic bun e vital pentru omul de azi, îl recunoşti în primul rând dacă are dragoste pentru cei din jurul său, simţi că îi pasă de tine, nu e grăbit, face tot ce poate, îşi dă haina de pe el ca să te ajute. Un preot bun are o viaţă curată, îl simţi că trăieşte pentru Dumnezeu, e implicat, e serios, nu îţi cere bani, nu e superficial, şi mai ales, te învaţă adevărul de credinţă, fără să te menajeze, îţi spune unde greşeşti, te ceartă, nu îţi spune doar ce vrei să auzi.

R: Ce părere aveţi despre aceste conferinţe/cursuri pentru evoluţie spirituală organizate de diverşi „maeştri spirituali” prin toată ţara? Un creştin poate participa la astfel de cursuri? Ei spun că promovează un mesaj de iubire şi toleranţă şi că se adresează tuturor religiilor…

A.I.: Sunt foarte nocive aceste lucruri şi foarte înşelătoare. Biserica noastră are o vechime de 2000 de ani, nu e nevoie să vină aşa zişi maeştri să ne înveţe pe noi spiritualitate. Când noi construiam biserici şi mănăstiri, invăţăturile lor nici nu existau. Nu trebuie să amestecăm lucrurile, în mâncare dacă se pune puţină otravă, toată mâncarea se otrăveşte. Noi trebuie să ţinem de biserica ortodoxă, de sfinţii noştri. Domnitorii noştri şi toţi intelectualii de marcă au fost totdeauna ortodocşi, toată istoria noastră este impregnată de trăire ortodoxă.