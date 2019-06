Atenție la cursurile ezoterice și oculte!

Acest articol se vrea a fi un semnal de alarmă pentru cei care apelează la diferite tehnici ezoterice, deoarece există un fenomen foarte îngrijorător- având în vedere că a luat așa o mare amploare într-o țară creștină- referitor la frecventarea unor cursuri, conferințe, în scopul “evoluției personale”, sau inițierii în diverse terapii de către diverși maestri, terapii care au fost incriminate de Biserica de-a lungul timpului. Acești maestri spirituali îi determină subtil pe cursanţi la idolatrie, îi deschid către normele de gândire specifice panreligiei: toate religiile sunt căi legale care conduc la acelasi scop. Astfel, Ortodoxia este pusă în același rând cu celelalte religii, care sunt creații omenești.

Părintele Eftimie Mitra de la schitul “Sfintii Români”, situat în apropierea cetății Sarmizegetusa Regia, spune:

“La baza curentului neopăgân din România, întâlnit foarte frecvent în cercurile ezoterice, stă viciul mândriei, părerea de sine că ești mai paranormal, mai presus decât cel de lângă tine, ideea pătimașă care iti induce starea de cădere duhovnicească înălțându-te pe tine că esti mai deosebit decât ceilalți. De aceea ei preferă să aibă un dumnezeu impersonal, pentru că la un astfel de dumnezeu nu te poti raporta. Un dumnezeu impersonal nu te poate judeca pentru căderile în păcat sau pentru abaterile de la credință, practic ei nu au nici un crez bine definit. Credința în reîncarnare le dă posibilitatea de a mai trăi o viață și încă una, și mai multe, în care să se manifeste cum vor și astfel nu e nevoie să se gândească încă din lumea aceasta la păcat. Tocmai de aceea refuză să creadă în existența unei judecăți după moarte. Totul e o înșelare în care se complac pentru că așa le place. Prin modul în care își fac propaganda se vede că sunt iresponsabili și vicleni. Pretind că sunt ortodocși, fac pelerinaje la mănăstiri, dar, indirect, încearcă să scoată omul din Biserică spunând că mântuirea e și fără Biserică, încercând să imprime adepților neîncrederea în preoți și dependența totală de gândirea acelor guru care dau norme de gândire New Age-iste“.

Imediat dupa Revolutie, chiar si in orasul nostru a patruns miscarea yoghina, adeptii Sahaja Yoga sustinand cursuri gratuite la Teatrul de vara. Mai tarziu, s-a conturat un grup de cursanti MISA, care si in prezent au adepti si organizeaza cursuri in Targu Jiu, in ciuda faptului ca liderul miscarii, “gurul” Gregorian Bivolaru, a fost implicat in mai multe scandaluri si a fost condamnat in 2013, de instanța supremă, definitiv, la șase ani de închisoare.

De cativa ani, in Targu-Jiu, au ajuns diversi maestri spirituali, adepti ai filosofiilor orientale, dornici sa impartaseasca informatii ezoterice celor interesati.

Aceste informatii ezoterice insa nu sunt ieftine, cursantii ajungand sa dea bani multi pentru 2-3 ore de curs. Insa primejdia cea mai mare este cea a acceptarii acestei teorii antihristice a reîncarnării. Teoria karmei si a reincarnarii constituie inva­tatura de baza a celor mai multe erezii si secte contemporane, vine în contradicţie totală cu credinţa creştină în a doua venire a lui Hristos şi Judecata de Apoi, iar cel care o accepta , inceteaza a mai fi fiu al Bisericii, se rupe de Biserica, implicit de Trupul lui Hristos, prin neascultare.

Inchei citandu-l pe Înaltpreasfințitul Iustinian Chira „Dacă noi schimbăm doar un fir de păr din învăţătura lui Hristos, asta înseamnă că ne-am lepădat de Hristos, de chipul adevărat al lui Hristos. Aici este puterea noastră, a ortodocşilor, în Scriptură: noi nu am schimbat nimic din învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos.”