Ce își doresc bărbații de la modelele de videochat?

Oare ce-si doresc barbatii? Poate ca nu se va putea da niciodata un raspuns complet la aceasta intrebare, pentru ca si barbatii, la fel ca femeile, au personalitati diferite unul fata de celalalt, iar dorintele fiecaruia pot diferi.

Cu toate acestea, se poate oferi o ,,reteta” a barbatilor care intra pe site-uri de videochat, iar cunoasterea acesteia de catre fetele care lucreaza in domeniu poate sa constituie un imens avantaj. Daca ai decis ca vrei sa te angajezi ca model de videochat, probabil te intereseaza sa inveti care sunt dorintele din mintea unui barbat atunci cand discuta cu tine, pentru a sti cum sa-l abordezi.

Un compliment valoreaza cat o mie de cuvinte

Un lucru pe care trebuie sa il ai mereu in vedere atunci cand discuti cu membri activi din videochat, este faptul ca barbatii iubesc sa se simta apreciati. Atunci cand incepi o conversatie cu un membru, incearca sa fii atenta la detaliile pe care le da despre el, precum fetisuri, hobby-uri, diferite povesti din viata sa.

Atentia pe care i-o acorzi unui barbat poate sa-l maguleasca, iar acest lucru este, in mod clar, in avantajul tau in videochat. Ai grija, in schimb, la complimentele gratuite. Nu exagera cu anumite laude legate de un singur aspect, ci incearca sa gasesti si alte calitati pe care sa le apreciezi.

Flirtul si arta seductiei

Atunci cand vad o femeie frumoasa, majoritatea barbatilor isi doresc sa-i arate acesteia cat sunt de puternici. Multi isi doresc ca interlocutoarea lor sa le recunoasca aceasta calitate si sa le confirme ca sunt adevarati cuceritori.

Va trebui sa intri in pielea multor personaje ca model de videochat, iar unul dintre acestea este cel al femeii care se lasa cucerita, fara a da impresia ca, de fapt, tu esti cea care detine controlul. Incearca sa folosesti orice arma care te poate ajuta in acest caz, precum mimica, gesturile, senzualitatea sau vocea. Atrage-l cu feminitatea ta, iar el nu se va plictisi niciodata sa discute cu tine.

Invata arta conversatiei

Un model de videochat de top stie cum sa mentina interesul membrilor la un nivel cat mai ridicat, pentru ca mai apoi sa-i atraga in discutii private. Fetele trebuie sa stie cum si ce sa discute cu acesti barbati, precum si sa isi dea seama, in functie de situatie, ce subiecte ar trebui sa abordeze.

Arata-te mereu interesata de lucrurile pe care ti le spune un barbat si invata sa-l asculti, pentru a-i da incredere in sine. Nu uita, un barbat caruia i se acorda atentia dorita, este un barbat care isi va dori sa continue si altadata discutia cu tine. Daca observi ca ai atins un subiect inconfortabil, incearca sa propui, de exemplu, o activitate care sa fie placuta pentru amandoi atunci cand faci videochat.

Ca model de videochat, este foarte important sa stii sa te faci placuta si interesanta. Atitudinea este foarte importanta in aceasta cariera si poate sa fie ,,slefuita” odata cu experienta. Trebuie sa inveti anumite trucuri care atrag orice barbat ca un magnet, iar acest lucru te va aduce pe culmile succesului.