Cele mai bune strategii la pariuri

Dupa cum stim, in lumea pariurilor se cauta de cele mai multe ori profitul rapid si cat mai mare, insa aceasta este una dintre cele mai mari greseli, deoarece trebuie de fiecare data sa avem o strategie pe care sa o urmam pas cu pas. In acest articol va vom prezenta cateva strategii la pariuri foarte utile, care va pot aduce profit in viitor.

Strategia Martingale

Este una dintre cele mai populare strategii, dar care presupune o banca destul de mare pentru a avea succes, dand roade doar daca alegem pariuri ce au cote de minim 2.00.

Asadar, incepem proiectul prin plasarea unui pariu de 50 RON pe o cota 2.00. In cazul in care este castigator, avem un profit de 50 RON, insa daca acesta este pierzator, va trebui sa dublam miza, asa ca vom plasa 100 RON pe un alt pariu de cota 2.00. Se continua in acest mod pana cand avem un pariu castigator, dupa care se reia de la capat.

Dupa cum mentionam, este nevoie de o banca maricica pentru a porni la drum cu aceasta strategie, avand in vedere faptul ca la cel de-al saselea pas se ajunge la 63 de unitati, in cazul nostru, 3150 RON. Evident, miza prezentata de noi este doar un exemplu, de aceea va recomandam sa mizati doar atat cat va puteti permite sa pierdeti.

Strategia Easy Money

Exista modalitati diferite de a aborda strategia easy money, si anume:

Varianta cu mize mari

Pariorii cu bugete considerabile aleg sa mizeze sume considerabile pe pariuri foarte sigure, cu cote mici.

De exemplu, alegem doua partide in care avem mare incredere ca se va marca minim o data, impreuna, acestea avand cota 1.12. In cazul in care mizam 1000 RON, vom avea un profit de 120 RON, obtinut relativ simplu.

E drept, aceasta strategie are doua taisuri, deoarece, dupa cum stim, in pariuri nu este nimic sigur, asa ca un eventual esec poate da o lovitura serioasa in buget.

Varianta cu mize mai mici (all-in)

Pentru pariorii ce nu dispun de o banca mare, recomandam aceasta varianta.

Se aleg de asemenea pariuri extrem de simple si de sigure, cu cote foarte mici, ca exemplu, 1.40, pe care vom miza o suma fictiva de 100 RON. In cazul in care pariul este castigator, vom avea un castig de 140 de lei, pe care il investim pe urmatorul pariu de cota 1.40. Un nou succes ne-ar aduce 196 RON.

Se continua in acest fel pana in punctul in care doriti sa incheiati proiectul. Recomandam sa nu abuzati de acesta si sa alegeti cat mai putine pariuri, deoarece, dupa cum mentionam mai sus, exista cazuri in care, desi pariurile alese sunt extrem de simple, pot fi pierzatoare.

* cota aleasa nu trebuie sa fie neaparat 1.40, ci o cota cat mai sigura. De asemenea, nici miza nu trebuie sa fie 100 RON, ci atat cat va puteti permite.

Suma fixa pe bilet

Este o strategie interesanta, care de asemenea se intinde pe o perioada mai lunga, ce presupune rabdare.

Exemplu: ne vom seta o perioada pe care vrem sa se intinda proiectul, in cazul nostru, 15 zile, iar acestuia ii vom aloca o suma fictiva de 750 de lei.

In fiecare zi ne vom alege un meci sau un bilet, evident, de preferat cat mai sigur, cu o cota moderata, pe care vom miza 50 de lei. In fiecare zi vom miza exact aceasta suma, nici mai mult, nici mai putin, iar la finalul celor 15 zile vom trage linie si vom constata castigurile/pierderile.

Evident, mai exista o multime de stragetii, toate avand la baza rabdarea si disciplina, insa in acest articol le-am prezentat doar pe cele mai populare.

Nu este o regula ca pe baza acestora sa iasa profit garantat, insa cu ajutorul lor, sansele de reusita cresc considerabil.