Cum sa alegi perechea de blugi potrivita pentru tine?

Blugii au cucerit, rand pe rand barbatii, ajungand sa fie printre piesele vestimentare nelipsite din dulap. Pantalonii sunt atat de comozi si de interesanti, incat pot fi inclusi in extrem de multe tipuri de tinute, incepand de la cele casual si pana la cele sport sau chiar office.

In randurile de mai jos, barbatii pot descoperi cateva elemente esentiale de care trebuie sa tina cont atunci cand incep o sesiune de shopping, in cautarea blugilor perfecti pentru ei. Vei gasi modele pe Mahoni

Blugi decolorati

Printre cele mai populare modele disponibile in prezent pentru barbati se numara cele decolorate. Este vorba despre blugii moderni, al caror design este obtinut cu ajutorul unei spalari acide. Pantalonii pot fi clasici, cu taieturi simple, sau moderni, cu taieturi mai deosebite, la vedere. Blugii din aceasta categorie se potrivesc de minune barbatilor care prefera stilul clasic sau pe cel retro. Chiar daca astfel de modele au inceput sa fie la moda inca din anii ’80, ele continua sa fie in topul preferintelor celor care isi cauta blugi in prezent.

Blugi slim

Barbatii care isi doresc sa se faca remarcati prin tinutele lor pot alege sa poarte blugi slim. Este vorba despre modele moderne, mulate, care scot in evidenta formele celor care ii poarta. Blugii pot face parte atat din tinutele de vara, atunci cand pot fi combinati cu mocasini, cat si din tinutele de iarna, cand sunt perfecti impreuna cu ghete pana la glezna sau cu bocanci.

Blugi cu aspect uzat sau deteriorat

O alta categorie de blugi spre care barbatii se pot indrepta este formata din blugii cu aspect uzat sau deteriorat. Acesti pantaloni pot parea neingrijiti la prima vedere, insa adevarul este ca sunt croiti special pentru cei pe care ii caracterizeaza nonconformismul si care doresc sa iasa in evidenta, indiferent unde s-ar afla. Blugii pot avea diferite tipuri de modele, pot fi prevazuti cu buzunare atat in partea din spate, cat si in fata si pot avea un sistem de prindere pe baza de fermoar sau de nasturi.

Blugi in stil hip-hop

Chiar daca parea ca blugii in stil hip-hop nu mai sunt la moda, acestia revin pe rafturile din magazine, spre incantarea barbatilor care adora sa poarte piese vestimentare largi si confortabile. Cu turul lasat, acesti blugi sunt extrem de apreciati in lumea modei masculine, putand fi purtati la toate varstele. Pantalonii din aceasta categorie pot fi purtati foarte usor in cadrul tinutelor sport, lejere, impreuna cu tricouri largi.

Blugi clasici

Blugii clasici reprezinta cele mai simple variante de astfel de pantaloni, pentru barbatii care nu au suficienta rabdare pentru a cauta foarte mult. Simpli, croiti atent, in culori precum bleumarin inchis sau negru, acesti pantaloni pot fi purtati atat in timpul unei iesiri cu prietenii, cat si la birou, singura conditie fiind aceea ca barbatii sa asorteze cu mare grija camasile sau tricourile, alaturi de incaltamintea adecvata sezonului.

Barbatii merita sa arate impecabil de fiecare data cand pleaca de acasa, iar blugii le sunt ajutoare de nadejde in acest sens. Disponibili intr-o gama extrem de variata de modele, pantalonii pot fi combinati cu diferite tipuri de tricouri sau camasi, in functie de rezultatul dorit!

