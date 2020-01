De ce sa ne ferim de otita seroasa

Otita seroasa poate definita ca o acumulare de lichid in spatele timpanului, adica in zona urechii medii. E o definitie simplista dar mult mai usor de inteles decat cea tehnica. Aceasta este provocata in principiu de ventilatia slaba a zonei respective (urechii medii).

Probabil ai auzit de otita pana acum si te intrebi cat de problematica e aceasta, astfel incat sa iti dai seama daca trebuie sa iei masuri pentru a o preveni.

In primul rand, otita seroasa este o afectiune si prin definitie aceasta nu poate aduce nimic bun, deci trebuie sa te feresti de ea. In al doilea rand, nu este orice afectiune, adica nu intotdeauna o poti face uitata dupa ce indepartezi lichidul din zona urechii medii. Uneori poate lasa urme pe termen lung, iremediabile. De exemplu, iti poti pierde auzul.

In toata perioada in care ai otita seroasa, auzul iti va fi diminuat. De regula, capacitatea ta de a auzi sunete se poate reduce cu 20 de decibeli deorece timpanul nu va mai functiona la un nivel optim. Acest lucru nu este insa ceva grav. Odata indepartat lichidul, vei incepe sa auzi normal. Pana atunci vei avea senzatia de ureche infundata, aproape la fel ca atunci cand iti intra apa dupa ce inoti in piscina.

Netratata la timp, otita seroasa iti poate provoca daune considerabile. Iti poti pierde auzul partial sau chiar total, definitiv. Cum se poate intampla asta?

Otita seroasa este in primul rand o infectie virala, niste secretii seroase catarale care daca stau foarte mult timp in urechea medie vor avea tendinta de a se infecta bacterian si de a se transforma in puroi. Puroiul format va incepe sa se elimine prin timpan care va fi perforat pentru ca trompa lui Eustachio este blocata atunci cand ai otita seroasa.

Timpanul nu va fi afectat niciodata de acest puroi daca urechea medie este ventilata, adica daca trompa lui Eustachio nu este blocata astfel incat puroiul sa se elimine pe alte cai, cum ar fi cele nazale. Din acest motiv este bine sa ai tot timpul nasul desfundat pentru ca urechea medie sa fie ventilata corespunzator astfel incat sa nu se formeze otita seroasa, iar daca se formeaza sa nu fie afectat timpanul.

Nu doar pierderea definitiva sau temporara a auzului este un motiv pentru care ar trebui sa te feresti de otita seroasa. In perioada in care aceasta este instalata poti resimti dureri de cap sau de urechi astfel incat iti poti pierde concentrarea.

Pentru a preveni otita seroasa te poti vaccina sau poate fi suficient daca ai grija sa pastrezi igiena urechii.