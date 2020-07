De ce Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu?

Numele meu este Lazăr Elena Manuela, am urmat cursurile facultății de Drept din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși’’ din Târgu-Jiu iar în prezent am fost admisă la Master specializarea Carieră judiciară. În ceea ce privește munca mea din acești patru ani, aceasta a fost răsplătită prin simplul fapt că am fost admisă la această specializare, pe care mi-am dorit-o încă din primul an de facultate, din mai multe considerente.

În primul rând, această facultate m-a ajutat să îmi formez un bagaj informațional extrem de prețios pentru viitoarea mea profesie, dar și faptul că a te îndrăgosti de dreptul civil sau penal, a crea legături pentru tot restul vieții, a cunoaște și a discuta cu oameni mari, oameni care și-au dedicat viața domeniului, a te face auzit prin intermediul tuturor evenimentelor organizate, a participa din interior la viața facultății, a învăța din fiecare lucru auzit, cam asta înseamnă a fi student la Drept și nu numai.

Am fost mereu încurajată să fac ceea ce îmi place și ce îmi doresc, să îmi urmez visele, așa că atunci când le-am spus părinților mei că merg la facultatea de Drept, așa a rămas. Nu m-aș vedea activând în alt domeniu.

Studenții de la drept, și nu numai, trebuie să fie conștienți de responsabilitatea enormă pe care o au în ceea ce îi privesc oamenii.

În mâna noastră stă libertatea unui om, viața lui, poate chiar toată munca lui de-o viață. În facultate înveți mai mult decât teoria predată de profesori.

Trebuie să îți formezi principii de om sănătos, moral, care să funcționeze bine într-o societate, să arăți compasiune și să ști totuși să te bucuri de viață, de oamenii de lângă tine și de prieteni.

Încă din primul an de facultate, am studiat cu plăcere fiecare materie în parte, dar în același timp am avut posibilitatea de a pune în practică informațiile dobândite în urma studiului individual. Apoi, sub îndrumarea cadrelor didactice, profesioniști în domeniul dreptului, am participat la procese demonstrative, atât în materie civilă, cât și în materie penală.

Stagiile de practică sunt realmente utile, întrucât te ajută să pui bazele unei viitoare cariere juridice, unde este imperios necesar să fii pregatit și să dai dovadă de profesionalism și corectitudine.

Așadar, este foarte important să te apropii doar de elite, de la care să ”furi” sau care să-ți împărtășească secrete din vasta lor experiență, care i-au condus către succes.

Orice formă prin care tinerii se întâlnesc între ei, dar și cu reprezentanții profesiei, este benefică în dezvoltarea lor profesională.

De asemenea, am fost încântată de activitățile diversificate la care sunt antrenați studenții, la inițiativa profesorilor, pentru a-i ajuta să se perfecționeze în domeniul juridic.

Din perspectiva mea, cadrul didactic este cel mai important mentor pe parcursul procesului educațional. Avem nevoie de modele pentru a ne trasa conturul ideilor, concepțiilor referitoare la viziunea noastra asupra vieții și nu numai.

În cadrul facultății de drept, am întâlnit profesori, de la care studenții au foarte multe de învățat .

Pentru mine,fiecare profesor în parte a fost şi va rămâne un model de comportament, prestanţă şi erudiţie, care a semănat ceva valoros în educația și dezvoltarea mea profesională, iar cea mai importantă lecţie pe care am învăţat-o a fost aceea că: ”Perseverenţa învinge orice obstacol’’.

Nu există diferențe majore în ceea ce privește procesul educațional de la Tg-Jiu, comparativ cu facultățile din alte orașe, din perspectiva faptului că fiecare instituție de învățământ oferă programe diversificate studenților. Depinde de idealurile pe care le are fiecare tânăr în parte.

Unii tratează facultatea ca fiind motorul principal al evoluției lor, alții aleg să urmeze o facultate doar pe considerentul de a obține o diplomă.

Eu cred că este foarte important să îți alegi o instituție de învățământ bazându-te pe criteriile de performanță ale programelor pe care le oferă și ale profesorilor specializați.

Succesul depinde doar de aptitudinile tale, indiferent că studiezi la o facultate din orașul tău sau într-un alt oraș, fie în străinătate.

Acum după absolvirea facultății de Drept ,îmi doresc sa mă îndrept către o carieră în magistratură.

În prezent mă pregătesc și încerc să îmi sedimentez bagajul informațional, întrucât, concursul de admitere este unul extrem de dificil și riguros,care necesită multe cunoștințe, nu doar în materia dreptului, însă pregatirea temeinică, perseverența mai exact, este cheia obținerii rezultatului scontat.

Profesia de magistrat te înnobilează și cred cu tărie că voi putea apăra interesele justițiabililor, care fără îndoială au nevoie de magistrați integri, imparțiali, care să îi reprezinte într-un stat de drept!

Fiecare dintre noi are o menire în această lume,iar eu tind să cred că menirea mea este aceea de a deveni magistrat.

Important este să descoperim unde ne este locul și să luptăm pentru a rămâne ceva notabil în urma noastră.

Îi încurajez pe toți cei care vor să urmeze o facultate din cadrul Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și sunt convinsă că vor face o alegere corectă pentru a obține performanțe în viitor.

Conducerea universității, cât și profesionalismul cadrelor didactice contribuie la eticheta unei universități de elită.

Ultimul lucru pe care vreau să-l adaug: odată ce ți-ai dat seama de ce ai nevoie, hotărăște pentru tine și țintește spre excelență!

Elena Lazăr