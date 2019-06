Fără contracepție și avort în familia creștină!

Malcolm Potts, fost director medical al Federației Internaționale pentru Planificarea Familială : „Când oamenii recurg la contracepție, va exista o creștere, nu o scădere, în rata avorturilor.”

Preot Nicolae Tanase, membru fondator al Asociatiei PROVITA:

“Nasterea este o minune. Cuvantul minune este de domeniul religiosului. Medici, deci oameni de stiinta, pronunta si ei cuvantul acesta . Mijloacele moderne de studiu, inclusiv de fotografiere a fatului in uter, au dus la aceasta concluzie: minune. Din tratatele de medicina aflam ca independenta alimentara a omului este de 14 zile.De asemenea, aflam ca din 4 milioane de spermatozoizi care patrund in vagin si uter prin colul uterin, 200 de mii incearca sa atace singurul ovul eliberat de ovare. Cel mai viguros reuseste. Este momentul conceptiei (zamislirii). Din comunicarile congreselor de medicina avem afirmatia ca omul e om din secunda conceptiei, asta inseamna ca orice interventie de dupa momentul conceptiei este o crima! Biserica, in intelepciunea ei, preia descoperirile stiintifice si le catalogheaza ca pacate sau nu.”

Studii recente au demonstrat ca rata esecurilor pilulei combinate este mai mare decat cea indicata de catre producatori.Toate pilulele de ultima generatie cu doze mai mici de hormoni actioneaza prin urmatoarele mecanisme: suprimă ovulaţia , afectează mucusul cervical, si impiedica implantarea în uter, a nidarii “ovulului fertilizat” in termeni medicali- deci a fiinţei umane in curs de dezvoltare- astfel e posibil ca femeia sa fi fost insarcinata fara sa stie, sa fi avut loc un avort timpuriu.

Angela Flitan, medic primar, Cabinetul de planificare familiala si contraceptie, Spitalul Judetean:

”Foarte rar are un efect avortogen, printr-un teren impropriu nidarii in corpul uterin, deci se elimina ovulul fecundat. Femeia isi ia contraceptia permanenta sau contraceptia de urgenta dorind sa nu ramana gravida. Deci, in final pe ea nu o intereseaza in mod special daca s-a produs ovulatia si fecundatia ovulului si nidatia lui. Deci pe ea o intereseaza sa nu ramana gravida.”

Parintele Nicolae Tanase, paroh in Valea Plopului, Prahova, membru fondator al Asociatiei PROVITA, declara intr-un interviu pentru Radio Romania Cultural in 2009: “ Deci avem peste 20 de milioane (n. ed la ora actuala 29 de milioane) , noi, poporul roman am avortat. Dar asta este statistica oficiala. Dar mai sunt pe atatea avorturi facute in cabinete particulare si neinregistrate, si mai sunt de vre-o trei ori [pe atat] avorturi facute la 14 zile de la conceptie, prin sterilet si prin pastilute, prin asa zisa contraceptie chimica, dar nu e contraceptie este contragestiva.”

Date publicate în 2012 de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată că in România se fac 480 de avorturi la 1.000 de naşteri, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din copiii concepuţi sunt avortaţi.Totusi, exista si o veste imbucuratoare anume ca in ultima perioada tot mai multe spitale judetene nu mai efectuează avorturi la cerere, din motive religioase.

„Imaginați-vă un medic care are 60 de ani și care ar avea în urma sa o cohortă de copii nenăscuți avortați – cam care este apăsarea pe conștiința sa? Așa cum mama e liberă pe corpul său, dar nu și pe al copilului său, așa și medicul e liber pe conștiința sa. A întrerupe o sarcină la cerere înseamnă a curma o viață“, este de părere președintele Colegiului Medicilor din Romania, doctorul Gheorghe Borcean, citat de newsweek.ro.

Site-ul oficial al Patriarhiei Române trateaza acest subiect important al avortului: “Din nefericire, practicile avortive (și contraceptive) sunt o realitate a lumii contemporane secularizate(…)Pentru prevenirea acestor grave păcate se consideră că este nevoie de un intens proces de mediatizare a gravității păcatului avortului (luându-se în calcul toate aspectele lui medicale, psihologice, sociale, religioase). Societatea trebuie să ofere soluții concrete pentru promovarea vieții în familie. Biserica trebuie să întreprindă un întreg efort de educare a omului de azi cu privire la scopul iubirii dintre bărbat și femeie.”

Singura solutie care scuteste de suferinta atat femeia cat si pruncii nedoriti a caror viata este curmata prin avorturi, fie hormonale, fie chirurgicale, este cea propusa de Biserica dintotdeauna: pastrarea fecioriei pana la casatorie si asumarea responsabilitatii in cadrul conjugal a sotilor, ferirea de zamislire fiind considerata frauda conjugala.