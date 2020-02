LOCURI LIMITATE la cursul de MASAJ

Vrei să devii Maseur sau vrei doar să deprinzi secretele acestei meserii? Cursul de masaj organizat de Profesional New Consult este ȋmpărţit ȋn patru module: Masajul Somatic, Reflexoterapie, Masaj Limfatic, Masaj Terapeutic, astfel ca la finalul acestuia vei stapani cu măiestrie aceste tehnici. Cursurile de Masaj din cadrul Profesional New Consult sunt autorizate de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, iar diploma obţinută ȋn urma absolvirii ȋţi va permite să profesezi atât in ţară, cât şi ȋn străinătate!

Masajul reprezinta sanatate pentru corp si minte, de aceea tot mai multa lume apeleaza la serviciile maseurilor facand din acest lucru o practica curenta. Stresul cotidian, oboseala, efortul, agitaţia îşi spun cuvântul întotdeauna asupra corpului uman, de aceea oamenii cautã permanent metode de relaxare, cea mai eficientã fiind desigur, masajul. Tocmai de aceea, tot mai multe persoane doresc sã se specializeze pentru a oferi în mod profesional aceastã tehnicã a relaxãrii, soluţia fiind parcurgerea unui curs specializat, acreditat, susţinut de formatori specialişti în sãli moderne, ce oferã toate materialele şi spaţiile necesare studiului, cum este cel oferit de Profesional New Consult.

Pentru urmãtoarea sesiune de curs, locurile sunt limitate, motiv pentru care trebuie sã vã grãbiţi pentru a ocupa un loc în cadrul acestei sesiuni de curs.

Foarte solicitatã pe piaţa muncii de astãzi, meseria de maseur poate fi practicatã atât individual la domiciliul propriu pentru a aduce familiei şi apropiaţilor starea de bine, dar mai ales poate fi practicatã în saloane de specialitate, sãli de fitness, hoteluri de lux, resort-uri ce oferã servicii de tratament şi spa clienţilor acestora, centre de întreţinere si in saloane de infrumuseţare. Profesionalismul formatorilor şi abilitatea acestora de a transmite informaţii cu privire la tehnicile de urmat fac din cursul de Masaj – Tehnician Maseur oferit de Profesional New Consult, un curs de referinţã pe piaţa din domeniu.

Mai multe detalii despre cursul de Masaj – Tehnician Maseur dar şi despre alte cursuri organizate de Profesional New Consult puteţi obţine la nr. de telefoan: 0745225566

site: www.profesionalnewconsult.ro; email: [email protected]

Ne gãsiţi la urmãtoarea adresã: Targu Jiu, Str. Victoriei, nr. 35 A, parter (la parterul fostului Hotel Laguna) – birou înscrieri şi sãli de curs.

