Locuri limitate pentru cursul de FRIZER organizat de Profesional New Consult

Vreţi să intraţi ȋn lumea hair styling-ului masculin si să ȋnvăţaţi de la profesionişti? Profesional New Consult este alegerea cea mai potrivita, care va ofera posibilitatea sa urmati un curs de frizerie modern in care veti dobandi cunostintele teoretice si practice esentiale pentru un hair stylist desavarsit. In cadrul cursului va vor fi dezvaluite de traineri talentati, diferite tehnici de tunsori precum: cele executate cu masina de tuns si foarfeca, geometria fade-ului, pompadour, skin fade, barbering, dar si tunsori adaptate dupa fizionomia clientului. In cadrul cursului de frizerie veti avea posibilitatea sa utilizati cele mai moderne echipamente si instrumente, pe care veti invata sa le utilizati in cele mai bune conditii. Va garantam ca la finele cursului veti avea pregatirea necesara pentru a debuta in acest domeniu foarte interesant si din ce in ce mai solicitat pe piata actuala si, de asemenea, veti primi diploma recunoscuta la nivel national si international pentru a putea activa legal.

Practica, cea care ocupã cea mai mare parte din acest curs, se realizeazã în cadrul salonului propriu al firmei Profesional New Consult situat în Piteşti, parcarea complexului Fortuna, salon dotat cu cele mai noi şi moderne mijloace de prezentare a unui astfel de curs, ustensilele folosite fiind profesionale şi utilizate în saloanele de prestigiu.

Formatori specialişti, salon profesional propriu, materiale şi produse de calitate, aparatura profesionalã oferite de firma organizatoare, conferã garanţia unui curs de succes organizat cu profesionalism şi seriozitate .

Cursul se adreseazã începãtorilor în aceastã profesie, celor ce doresc sã înveţe o meserie nouã, sã practice o activitate foarte utilã, dar şi specialiştilor care doresc sã însuşeascã noţiuni noi sau celor ce activeazã fãrã a deţine calificãrile necesare.

Mai multe detalii despre cursul de Frizerie, Hair cut, dar şi alte cursuri oferite de Profesional New Consult puteţi obţine la nr de telefoan : 0745 225 566 site-ul de prezentare: www.profesionalnewconsult.ro

email: [email protected]

Sau la sediul firmei din : Tg- Jiu, Str. Victoriei, nr. 35 A, Parter , ( La parterul fostului Hotel Laguna ).

Alte cursuri organizate de Profesional New Consult în perioada urmãtoare sunt:

