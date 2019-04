Scandalul CBD din SUA nu lovește Romania: în țara noastră, găsești ulei de canabis de cea mai bună calitate!

In ultimele zile, piata americana de ulei de canabis a fost zguduita de un scandal monstru, care a scos la iveala faptul ca multe produse marketate drept avand aceasta substanta fie nu o contin deloc, fie aceasta se regaseste in cantitati mult mai mici decat cele inscrise pe eticheta. De obicei, cercetarile legate de acest ulei releva proprietatile sale curative in lupta cu boli precum anxietatea, depresia sau chiar epilepsia si cancerul. De aceasta data, insa, rezultatele analizei desfasurate de compania californiana CannaSafe nu sunt deloc pozitive.

Astfel, dintre cele 15 produse pe baza de ulei de canabis testate, unul singur continea aceeasi cantitate de substanta activa precum cea inscrisa pe eticheta, in timp ce majoritatea aveau in componenta intre 3,6% si 90% din valoarea afirmata. Mai mult decat atat, s-a dovedit ca doua produse dintre cele testate nu contineau nicio picatura de ulei. „Trebuie sa recunosc, rezultatele sunt un pic mai proaste decat ma asteptam”, a declarat CEO-ul CannaSafe.

Unde gasesti produse pe baza de ulei de canabis de cea mai buna calitate?

Dupa cum vezi, piata din SUA este invadata de produse pe baza de ulei de canabis contrafacute, americanii neavand certitudinea ca suplimentul pe care il achizitioneaza contine compusul activ si ii va ajuta in reinstaurarea starii de bine a organismului. Acest lucru se intampla deoarece competitia este acerba, iar legislatia este destul de permisiva, producatorii de astfel de substante aparand peste noapte.

Din fericire, in Romania, exista producatori autorizati, precum CBDLife.ro, unde gasesti numai produse pe baza de ulei de canabis omologate la nivel european, de inalta calitate, cu o puritate apropiata de 100% si diferite concentratii. Astfel, aici poti gasi concentrate CBD, capsule CBD, cristale CBD, ba chiar si e-lichide pentru tigara electronica. Totodata, poti opta si pentru cosmetice (creme, balsam de buze, unt de corp) si, nu in ultimul rand, CBD pentru animale.

Toate produsele pe baza de ulei de canabis de la CBDLife.ro beneficiaza de certificare EU+BIO, care arata ca acestea indeplinesc toate cerintele pentru a garanta ca au o calitate buna. Aceste documente sunt emise de agentii autorizate precum ENAC si LJB Lab.

Recenziile clientilor CBDLife.ro sunt dovada clara ca atat concentratele cu ulei de canabis, cat si capsulele, cristalele si celelalte produse sunt de cea mai buna calitate, iar compozitia lor respecta intru totul inscrisurile de pe eticheta. „Am luat initial pentru mama mea, dar citind despre beneficiile CBD-ului pentru organism, am hotarat sa incerc si eu unul cu o concentratie mai mare (…) Cea mai placuta surpriza a fost varianta cu concentratie 20% CBD, iau impreuna cu prietena mea de doua saptamani. Amandoi aveam unele probleme cu digestia care s-au ameliorat”, spune George M.

Pe de alta parte, doamna Georgeta D. spune: „Am cumparat ulei de canabis pentru fiul meu, care sufera de epilepsie farmacorezistenta, cu multiple crize zilnice. Il administrez de trei saptamani si crizele s-au diminuat semnificativ, atat ca numar, cat si ca intensitate. E minunat! Nu o sa renunt niciodata la el!”.