Atleta Alina Eremia a cucerit medalia de bronz la maratonul Wizz Air Cluj-Napoca Marathon, ediția 2023, care a avut loc duminică, 2 aprilie. Sportiva, cu dublă legitimare CSM Târgu Jiu – CS Pandurii, pregătită de antrenorul Ion Bură, și-a îmbogățit palmaresul cu o nouă medalie. „Am fost la doar 10 secunde de locul 2. Am reușit și un ”personal best” în această cursă și sunt chiar mulțumită de acest rezultat”, a spus Alina Eremia.

Cea de-a 12-a ediție a maratonului de la Cluj Napoca, competiție atletică internațională de alergare certificată AIMS, s-a bucurat de o prezență foarte numeroasă, cu atlete extrem de experimentate din țară și din străinătate. Cursa a fost spectaculoasă, în care podiumul a fost decis la interval de câteva secunde. Alina Eremia a fost la doar 10 secunde distanță de locul 2, adjudecat de o sportivă din Serbia, în timp ce aurul a revenit unei alergătoare din Kenya.

„A fost o cursă extrem de dificilă, cu multe urcări, cu diferențe de nivel, dar am dat tot, nu m-am dat bătută, pentru că nicodată nu o să mă dau bătută, indiferent cât de grea va fi cursa. Am alergat pentru a termina pe un loc pe podium și pentru a realiza acel ”personal best” de care vă spuneam înainte de a pleca spre Cluj. Am fost la 10 secunde de locul II.

Sunt chiar mulțumită de acest rezultat”, a spus atleta Alina Eremia.

Record personal în proba de maraton

La precedenta ediție a maratonului, Alina Eremia a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, cucerind aurul cu timpul de 3:01:56.40. Alina Eremia a reușit să urce pe podium și anul acesta și, în plus, a reușit să alerge cursa cu un timp mai bun decât cel de anul trecut. Sportiva noastră a terminat cursa de anul acesta cu timpul de 2h57m18s, reușind un nou record personal în proba de maraton.