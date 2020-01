Cel mai bătrân și fidel suporter al echipei Pandurii, condus pe ultimul drum. Fotbaliștii și suporterii au fost alături de Valeriu Andronache

Valeriu Andronache, cel mai bătrân și fidel suporter al echipei Pandurii Târgu Jiu, care, în toamna trecvută, a tăiat panglica inaugurală a Stadionului Municipal alături de marea campioană olimpică la atletism Constantina Diță, a fost condus, ieri, pe ultimul drum. La înmormântare au fost prezenți mai mulți suporteri, dar și jucătorii echipei Pandurii, care au adus, în semn de recunoștință, o coroană. „DUMNEZEU SĂ ÎL ODIHNEASCĂ ÎN PACE PE VALERIU ANDRONACHE, SUPORTERUL CARE A URMAT PANDURII PE STADIOANELE DIN ROMÂNIA! Jucătorii echipei Pandurii Târgu Jiu au ţinut să îi aducă azi un ultim omagiu şi să îl conducă pe ultimul drum pe Valeriu Andronache, suporterul care le va lipsi de acum din peluză.. Drum lin printre îngeri!“, este mesajul transmis de echipa de fotbal Pandurii.

Și alte galerii ale echipelor importante din România i-au adus un omagiu celui mai vârstnic și fidel suporter. „ODIHNEȘTE-TE ÎN PACE, MÂNDRU PANDUR! Ne-a părăsit cel mai pătimaș suporter al echipei Pandurii Târgu-Jiu. Cel care a fost și în Regie să-și încurajeze favoriții. Dumnezeu să te ierte“, au scris suporterii echiperi Rapid pe pagina de Facebok „Visiniu.ro“.

A murit din cauza unei intoxicații cu monoxid de carbon provenit de la un incendiu

Valeriu Andronache a fost găsit decedat, vinerea, 17 ianuarie, în propria locuință din satul Pojogeni, care aparține de Târgu Cărbunești. „A fost identificat într-o locuinţă cadavrul unui bărbat, de 88 de ani, care prezenta arsuri la nivelul membrelor superioare, zona spatelui şi a cefei. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei. În cauză s-a întocmit dosar sub aspectul savârşirii infracţiunii de ucidere din culpă“, a spus Victor Ţuhaşu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj.

În ciuda arsurilor suferite, cauza morţii ar fi fost intoxicaţie cu monoxid de carbon: „În încăperea in care se afla bărbatul a izbucnit un incendiu, cel mai probabil de la un aparat electric (radio) lăsat sub tensiune, care nu s-a propagat, dar care a avut degajari de fum, cauza probabilă a decesului fiind intoxicaţia cu monoxid de carbon“, a transmis Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

„Momentul când am tăiat panglica a fost ca un fior pentru mine“

În toamnă, Vlaeriu Andronache a participat la festivitatea de inaugurare a Stadionulkui Municipal și a tăiat panglica inaugurală: „Am fost la toate meciurile echipei Pandurii şi când s-a desfiinţat galeria. Am fost la Iaşi, la Bacău, iar ultima dată am fost la Miercurea Ciuc. Am plecat de la Târgu Cărbuneşti la ora 21,00 şi am ajuns la Miercurea Ciuc la ora 12,00. A fost o bucurie că am putut să tai panglica la 87 de ani. Sunt în putere şi voi continua să merg la toate meciurile. Sunt sănătos şi mersul pe jos contează mult“. Mă bucur că am fost invitat aici. Momentul când am tăiat panglica a fost ca un fior pentru mine, o mare bucurie, la vârsta pe care o am”, povestea Valeriu Andronache atunci când a tăiat panglica inaugurală.