Decizia luată de Bălăeț cu privire la plecarea sa de la CSM Târgu Jiu

Robert Bălăeț, directorul Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu, a mărturisit că a declinat oferta făcută de către clubul de fotbal Dunărea Călărași, cu toate că era una deosebit de tentantă din punct de vedere financiar. Salariul pe care l-ar fi primit era de cinci ori mai mare decât cel pe care îl încasează de la Primăria Târgu Jiu. Robert Bălăeț a declarat la emisiunea Pro și Contra de la Radio Târgu Jiu că a făcut alegerea mai mult cu sufletul. „Am fost măgulit de propunerea făcută de Dunărea Călărași, un club care îmi este prieten și cu care colaborez de mai mult timp. Am lucrat cu ani în urmă cu ei și i-am ajutat. Este o ofertă tentantă din punct de vedere financiar și sportiv, pentru că este vorba de fotbal și asta am făcut până acum. Cu această ocazia, m-am sfătuit cu familia și colaboratorii mei și m-am hotărât să rămân la Clubul Sportiv Municipal, pentru că am investit mult suflet și am muncit din greu în aceste luni de la înființarea echipei și până în prezent. Nu aș vrea, Doamne ferește, să se întâmple ceva rău. Am discutat cu sportivii, cu părinții, pentru că am o relație foarte bună cu toată lumea și am decis să îmi duc acest mandat la capăt“.

Baschetbaliștii i-au dedicat victoria

Robert Bălăeț a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de director al Clubului Sportiv Municipal, care are în componență echipe de handbal și de baschet. Mai mult decât atât, ca să-l înduplece să rămână la club, baschetbaliștii i-au dedicat victoria obținută în deplasare la Miercurea Ciuc, în primul meci din campionat.