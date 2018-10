Doliu în lumea fotbalului. Ilie Balaci, fosta mare glorie a Universităţii Craiova, a încetat din viaţă

Ilie Balaci a decedat, duminică, la vârsta de doar 62 de ani, a anunţat clubul Universitatea Craiova pe pagina sa de Facebook.

”Într-o zi mohorâtă de toamnă, Ilie Balaci a plecat să joace în echipa îngerilor. Dumnezeu să îl odihnească! Nu te vom uita niciodată, Ilie Balaci!”, se arată în mesajul postat în reţeaua de socializare. Ilie Balaci a fost găsit duminică dimineaţă acasă, în stop cardio-respirator, de un echipaj al Ambulanţei Dolj, care după ce a încercat câteva zeci de minute să îl resusciteze, a declarat decesul.”În jurul orei 9,40, a fost anunţat apelul la 112. Imediat, la locuinţa de familie a fotbalistului s-a deplasat un echipaj cu medic de la SAJ Dolj, care a găsit victima în stop cardio-respirator. Ulterior, s-a luat decizia de a mai trimite în sprijin la caz încă un echipaj SMURD cu medic. După executarea timp de mai multe zeci de minute a manevrelor de resuscitare (conform protocolului medical), a fost declarat decesul fotbalistului”, precizează ISU Dolj.

Cu doar câteva ore înainte de a muri subit, fosta glorie a Craiovei a fost într-un club unde a stat la șuetă cu un afacerist local.

Familia a decis ca trupul să fie depus luni dimineață la Biserica ”Sf. Ilie” din Craiova, locul în care a avut loc atât cununia religioasă a legendei fotbalului românesc cât și botezul celor două fiice, Lorena și Liana. Înmormântarea va avea loc miercuri după-amiază, ora 13:00, la cimitirul Ungureni.

Ilie Balaci a fost cel mai important produs al şcolii de fotbal craiovene. Născut la Bistreţ, judeţul Dolj, a debutat la Universitatea în august 1973 şi a fost motorul echipei spre primul titlu de campioană, în 1974. Este cel mai tânăr debutant la echipa naţională, în perioada de glorie a acesteia, la 17 ani, 6 luni şi 10 zile. Debutul lui Balaci sub tricolor s-a produs pe 23 martie 1974, pe Parc des Princes, la un meci cu Franţa. A câştigat 3 titluri naţionale şi 4 cupe ale României, identificându-se practic cu perioada de glorie a Universităţii. A fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului în două rânduri, în 1981 şi 1982. În divizia A are 349 de prezenţe şi 84 de goluri, în cupele europene a marcat de 7 ori în cele 38 de apariţii, în vreme ce la naţională are 65 de selecţii şi 8 goluri. Ca antrenor, Balaci a pregătit mai multe echipe din Zona Golfului şi din nordul Africii, cu care a obţinut numeroase performanţe. El a câştigat Cupa Campionilor Africii, în 1992, cu Club Africain Tunis (Tunisia), Cupa Cupelor Ţărilor Arabe, în 1993 şi 1994, cu Olimpique Casablanca (Maroc), Cupa Campionnilor Golfului, în 1997, cu Al Nassr Riad, şi în 1998 cu Al Hilal (ambele din Arabia Saudită), Cupa Cupelor Ţărilor Arabe în 2000 cu Al Ain, Supercupa Asiei, în 2000 cu Al Ain.