Echipa de baschet CSM Târgu Jiu, învinsă de Steaua București

Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a pierdut meciul din etapa a-6-a din Grupa 11-18, disputat pe teren propriu, contra echipei Steaua Bucureşti, scor 75-80. Pe sferturi scorul a arătat astfel: 11-24, 19-14, 25-22, 20-20.

CSM Târgu Jiu se menţine pe locul 6 în Grupa 11-18. A fost un meci în care căpitanul Porter Troupe a revenit pe parchet, după o accidentare, chiar în ziua în care a împlinit 40 de ani. Porter Troupe a făcut un meci foarte bun şi a marcat 9p. Shamiel Stevenson a fost însă cel mai bun marcator al grupării gorjene, cu 29 de puncte marcate contra Stelei.

În prezenţa a peste 800 de suporteri, CSM Târgu Jiu a început partida cu Shamiel Stevenson, Dylan Frye, Andrei Gheorghe, Noam Weinberg şi Anthony Durham.

CSM Târgu Jiu a fost foarte aproape să câştige duelul cu Steaua Bucureşti, într-un meci cu răsturnări de situaţie pe tabela de marcaj şi cu un final pe muchie de cuţit, în care gorjenii au condus, dar Steaua a revenit şi-a câştigat partida. Baschetbaliştii lui Kresimir Basic au început cum nu se poate mai rău partida. Au pierdut primul sfert la 13 puncte diferenţă, scor 11-24, ceea ce a contat foarte mult în economia finală a rezultatului. Gorjenii au început apoi cursa de urmărire a adversarului. Au reuşit să se impună în sfertul doi cu 19-14 şi să reducă diferenţa la 8 lungimi până la pauză, scor 30-38. Baschetbaliştii lui Kresimir Basic au continuat cursa şi în sfertul trei, pe care l-au câştigat cu 25-22. Jocul bun a continuat şi în sfertul decisiv, când gruparea gorjeană a reuşit să egaleze situaţia şi să treacă în avantaj pe tabelă, scor 75-72, cu două minute înainte de finalul meciului. Într-un sfert 4 care s-a terminat la egalitate, 20-20, Steaua a reuşit să gestioneze mai bine finalul de meci şi să câştige partida. S-a terminat 80-75 pentru Steaua.

Shamiel Stevenson, cel mai bun marcator

Cel mai bun marcator al grupării gorjene a fost Shamiel Stevenson, cu 29 de puncte. Americanul a mai reuşit 8 recuperări şi două pase decisve. Anthony Durham a totalizat 13p, 4 recuperări şi 5 pase decisive. Căpitanul Porter Troupe a strâns 9p, 3recuperări şi 5 pase decisive. Dylan Frye a terminat meciul cu 6p, 3 recuperări şi 2 asisturi. Şi Camil Berculescu a terminat partida cu 6p, în timp ce Thomas Kottas şi Noam Weinberg au marcat fiecare câte 5p, şi câte 3 recuperări fiecare. Randall Brumant şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor. Americanul a înscris 2p şi a avut şi 2 recuperări.

Antrenorul croat al grupării gorjene, Kresimir Basic, a explicat la finalul meciului, motivele care au dus la înfrângerea echipei din Târgu Jiu: „A fost un meci greu pentru noi, mai ales în prima repriză, când aruncările de 3p nu au intrat aproape deloc. Am avut prea multe aruncări deschise pe care nu am putut să le înscriem. Trebuie să rămânem uniţi, să muncim, pentru că am avut şi momente în care am jucat foarte bine şi să sperăm că munca noastră va fi răsplătită la final”.