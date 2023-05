Echipa de handbal CSM Târgu Jiu va juca în cupele europene

Handbalistele CSM Târgu-Jiu au reușit să producă cea mai mare surpriză a sezonului: au învins la ele acasă echipa Gloria Bistrița în semifinalele Cupei României, cu scorul 29-27, și să se califice în finala Cupei României. Ekaterina Dzhukeva, portarul CSM Târgu Jiu, a apărat patru lovituri de la 7 metri la rând. Gorjeanca Angela Puşcaş a fost cea mai bună marcatoare a echipei, cu 8 goluri. Duminică, de la ora 17:30, elevele lui Liviu Andrieş vor juca cu trofeul pe masă. Gorjencele întâlnesc CSM Bucureşti, în finala competiţiei.

Pornită cu şansa a doua în această confruntare, CSM Târgu Jiu a dat de pământ cu unul din granzii handbalului feminin românesc, Gloria Bistriţa. Liviu Andrieş a promis la plecarea spre Bistriţa că echipa va arăta cu totul altfel faţă de meciul din campionat, atunci când Bistriţa s-a impus destul de lejer și la o diferență mare. Atât antrenorul, cât şi handbalistele sale s-au ţinut de cuvânt! În faţa unei săli pline, care aştepta calificarea Gloriei în finală ca pe o formalitate, CSM Târgu Jiu a dat o replică incredibilă unei echipe care are în componenţă mai multe jucătoare de echipă naţională, dar care nu au putut contracara jocul grupării gorjene. Handbalistele lui Liviu Andrieş au jucat de la egal la egal cu Bistriţa, au crezut în şansa lor până la final, şi au reuşit ceea ce nimeni nu visa la începutul acestui sezon: calificarea în finala Cupei României. Mai mult, după menţinerea în Liga Florilor, fără a fi nevoie de meciurile de baraj, cu această calificare în ultimul act al competiţiei, gorjencele au mai scris o pagină de istorie la chiar primul sezon în elita handbalului românesc, calificarea în cupele europene.

Cu Ekaterina Dzhukeva, imperială în poarta CSM Târgu Jiu, cu Angela Puşcaş, principala marcatoare a CSM Târgu Jiu, cu Maria Gavrilă, orchestrând inteligent atacurile grupării gorjene, cu Ana Ciolan, magistrală pe semicercul advers, cu extremele Florenţa Ilie şi Andreea Chiricuţă, în zi de graţie, cu Sabine Klimek şi Katarina Pavlovic la finalizare, atunci când a fost nevoie, CSM Târgu Jiu a răsturnat toate calculele hârtiei.

După un început mai bun al Bistriţei, gorjencele au echilibrat meciul, astfel încât, la pauză, scorul a fost 15-15. În repriza a doua, jocul CSM Târgu-Jiu a mers din ce în ce mai bine, iar echipa a trecut în avantaj, dominând finalul partidei. S-a terminat 29-27 pentru gruparea gorjeană.

CSM Târgu Jiu în cupele europene

Liviu Andrieş, antrenor principal CSM Târgu Jiu, a recunoscut la conferința de presă că meciul anterior a fost o strategie de „adormire“ a adversarului: „Am fost o ”Cenuşăreasă” înainte de acest meci, dar ne-am transformat într-o prinţesă frumoasă la acest joc. Fetele mele au dat dovadă de caracter, ţinând cont că am jucat într-o sală cu un public nemaipomenit. Cred că această victorie pentru noi este ceva la superlativ, nu avem cuvinte pentru ce am realizat noi în acest an. Mă bucur enorm de ce am realizat împreună cu fetele. Ştim ce ne aşteaptă în continuare. Vă spun sincer că nu ne aşteptam la începutul sezonului la ceea ce am realizat şi cred că toată lumea de la club a muncit bine. Suntem un club tânăr, un club mic şi cred că aceste realizări, de a promova în Liga Florilor, de a rămâne în ligă, fără meciuri de baraj, de a juca finala Cupei României este ceva nemaipomenit”.

Calificarea în finală o trimite pe CSM Târgu Jiu în cupele europene, mai exact în grupele EHF.

„Da, simţim deja Europa! Ştiam că dacă vom ajunge în finală cu CSM București, vom juca în grupele EHF. Pentru Târgu Jiu, ca oraş, nu este pentru prima dată, eu am această experiență cu băieții, am trei sau patru participări cu băieţii în Europa, dar acum e clar că Târgu Jiul va lua «foc» după această victorie a noastră, mai ales că acum sunt şi zilele oraşului Târgu Jiu şi cred că noi am venit cu tortul, dacă pot spune aşa, pentru locuitorii oraşului Târgu Jiu. Le mulţumim celor de acasă, pentru că este o emulaţie deosebită pentru această echipă. Sunt alături de noi şi cred că acum vor fi nemaipomeniți. Duminică, în finală, vom vedea ce se va întâmpla. Pentru că astăzi am jucat în 6-7 jucătoare, iar în finală va fi foarte greu. Întâlnim ce mai bună echipă din România, poate chiar din Europa. Vom încerca să ne ridicăm la nivelul competiţiei, dar va fi foarte greu după acest meci cu Bistriţa, unul foarte solicitant pentru noi”, a mai precizat Liviu Andrieș.