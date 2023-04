Fotograf gorjean, la antrenamentul lui Novac Djokovic: „A fost un privilegiu să am dreptul să intru în arenă“

Fotograful gorjean Florin Băltățoiu este prezent la renumitul turneu de tenis de la Monte Carlo. Principalul favorit este Novac Djokovic, care a revenit pe prima poziție a clasamentului mondial.

Băltățoiu a povestit cum a reușit să ajungă la acest turneu de tenis: „Am plecat pe la 11.30 spre gara SNCF Nice Riquier să iau trenul spre Principat, mai precis Monte-Carlo Country Club, o stație specială care va funcționa numai pe timpul turneului.

După ce am ratat două TER (regionalul Provence-Alpes-Côte-d’Azur) pline ochi de turiști, am mers invers un singur stop până la Nice-Ville și așa am reușit să urc. Am nimerit pe partea cu muntele. N-am văzut deloc celebrul peisaj cu Mediterana, am prins în brațe nordice, nemțoaice, italieni, francezi, englezi, excuse me, excuse moi, sorry, scusami se auzeau de peste tot. S-a eliberat complet în Monaco-Monte-Carlo și am coborât la oprirea provizorie Monte Carlo Country Club. Am mers pe jos până la prima intrare unde era poarta 4. Voluntarii m-au îndrumat spre poarta 2 de unde se ridică acreditările. Am urcat ceva pe străzile monegasce cu bagajele și am ajuns în sfârșit la Rolex Monte Carlo Masters 2023.

Tot urci la trepte și iar trepte fără sfârșit. Odată ajuns în sala destinată presei, prima grijă a fost să întreb dacă Djokovic are astăzi antrenament. Era 14.00. O doamnă elegantă mi-a vorbit în italiană, accentul meu spunându-i că aș fi italian. Simțindu-mă stingher că am uitat franceza, m-am salvat cu italiana, nerănind spiritul local cu engleza“.

Florin Băltățoiu a fost prezent la antrenamentul lui Novac Djokovic, unul dintre cei mai mari tenismeni din toate timpurile: „M-am instalat repede, mi-am montat aparatul, obiectivele și am plecat în căutarea locului unde va fi sârbul.

Am găsit relativ ușor poziția și ca Lunetistul din filmele cu Tom Berenger am început să măsor, să analizez din ce loc aș putea obține cele mai bune imagini. M-am demoralizat puțin, când am văzut două terenuri de tenis paralele, 7 și 8, iar cel apropiat de un fel de zid de unde puteai privi ca spectator era 8.

7-le era lângă un gard de sârmă fără acces. Ghinion.

Am schimbat cu obiectivul de distanță, singura condiție ca să pot prinde ceva.

Pentru cei nefamiliarizați cu fotografia de tenis, jucătorii dau bine numai atunci când sunt fotografiați din față si nu din lateral. Spune și o teoremă ca mingea să fie întotdeauna între tine și jucător.

La 14.55, un zumzet ne spune că e agitație la intrare. Apăruseră Goran Ivanisevic și Novak Djokovic. Cu greu și-au făcut loc printre fanii care îi asaltau cerând selfies și autografe.

M-am urcat pe un zid și de acolo am început să fotografiez cât puteam. Antrenamentul lui Novak a debutat cu fața la soare. Goran oprea jocul, îi spunea ce să facă, îi arunca mingile, iar el le returna lui Borna Coric. Acesta a fost partenerul lui de antrenament.

Au schimbat terenurile, Nole era cu spatele la soare și practic nu mai puteam face nimic. Atunci am observat că doi ziariști nordiști de la televiziunea italiană Sky Sport, pe care îi șicanasem cu 10 minute înainte că Napoli mai are trei meciuri și devine campioană, intraseră pe zgura de antrenament și filmau din dreptul fileului.

M-am dus glonț la poartă, l-am întrebat pe tipul de la security dacă și eu, ca fotograf, am voie înăuntru. Mi-a spus că da, am voie să fac poze de pe fundul terenului sau de la fileu. Au ieșit italienii afară și am intrat.

Nu pot descrie în cuvinte ce emoții, ce stări m-au încercat, să fii față în față cu numărul 1 mondial, cel mai mare jucător de tenis din toate timpurile. Nu-mi venea să cred că sunt acolo și că el își vede nestingherit de treabă, fără să fie deranjat.

Novak Djokovic de pe linia de fund returna serviciul lui Borna Coric și eu eram la fileu față în față cu el, fotografiam. A fost un privilegiu să am dreptul să intru în arenă, în timp ce lumea urmărea de afară antrenamentul. A părăsit terenul pozându-se cu îngrijitorii, a salutat pe oricine îi ieșea în cale, colegi, adversari, staff, fani!

Baie de mulțime pentru marele campion de la Belgrad. Oamenii veniți să îl vadă erau peste tot. Pe stânci, pe ziduri, pe trepte, pe garduri, autografe, 9-10 agenți de securitate încercau să-l scoată din încercuirile suporterilor.

A fost un moment pe care îl voi retrăi mereu“.