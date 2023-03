Meci dificil pentru echipa de handbal CSM Târgu Jiu, pe teren propriu

Echipa de handbal senioare a CSM Târgu Jiu va întâlni joi, 30 martie, de la ora 18.00, pe teren propriu, formația HC Zalău, una dintre echipele de tradiție din Liga Florilor. Meciul se anunță dificil, dar handbalistele noastre vor victoria pentru a scăpa de grijile meciurilor de baraj.

Handbalistele lui Liviu Andrieș se pregătesc intens pentru meciul de joi, convinse că pot obține un nou succes în Liga Florilor, dar și o revanșă după înfrângerea din turul campionatului. În plus, gorjencele vor să șteargă și din imaginea lăsată la ultima deplasare, pe terenul Cisnădiei. Extrema Florența Ilie spune că ceea ce s-a întâmplat la Cisnădie, acolo unde CSM Târgu Jiu nu a putut alinia echipa de bază, nu reprezintă adevărată față a echipei. Florența Ilie spune că atmosfera în vestiar este una bună, iar ea și colegele sale sunt motivate să obțină victoria contra Zalăului: „Este o atmosferă foarte bună, la fel cum a fost și până acum. Suntem același grup unit și ne dorim foarte mult să obținem cele trei puncte. Nu ne-am dorit să avem atitudinea pe care am avut-o în meciul cu Cisnădie, am avut și câteva absențe foarte importante. Am muncit foarte mult de când ne-am întors de acolo și ne dorim să nu mai avem aceeași prestație. Suntem foarte motivate și ne pregătim să obținem cele trei puncte și să urcăm în clasament. Cu siguranță, e vorba și de o revanșă, dar obiectivul nostru este să scăpăm de baraj”.

„Sperăm să fim cu un pas mai aproape de salvarea de la baraj”

Cu o victorie în meciul de joi, contra Zalăului, fetele lui Liviu Andrieș pot face un pas uriaș în evitarea meciurilor de baraj. Florența Ilie mizează, din nou, pe sprijinul suporterilor gorjeni: „Nici măcar nu contează numele adversarului când jucăm acasă. Împreună cu suporterii, am demonstrat asta în toate meciurile pe care le-am avut pe teren propriu. Ca să obținem victoria, trebuie să fim o echipă, să jucăm una pentru cealaltă și să ne dăruim cât mai mult în apărare. Până la urmă, apărarea a făcut diferența în toate meciurile pe care le-am avut. După acest meci, sperăm să fim cu un pas mai aproape de salvarea de la baraj”.